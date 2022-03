473. Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes; Festnahme eines vierten Tatverdächtigen – Milbertshofen

-siehe Medieninformation vom 14.01.2022, Nr. 64

-siehe Medieninformation vom 21.01.2022, Nr. 99

-siehe Medieninformation vom 11.02.2022, Nr. 197

Wie bereits berichtet, wurde ein 17-Jähriger am Abend des Donnerstags, 13.01.2022 in einer Wohnung in Milbertshofen körperlich attackiert und hierbei auch in den Bauch geschossen. Durch die umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen konnten bereits am Freitag, 21.01.2022 zwei Tatverdächtige sowie am Mittwoch, 09.02.2022 ein weiterer Tatverdächtiger aufgrund bestehender Haftbefehle wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes verhaftet werden. Alle drei Tatverdächtigen befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.

Im Zuge der weiteren kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung wurde nun noch ein weiterer bislang unbekannter Täter identifiziert. Auf Antrag der Kapitalabteilung der Staatsanwaltschaft München I erließ das Amtsgericht München ebenfalls aufgrund des Tatverdachts des versuchten Mordes einen Haftbefehl. Der Tatverdächtige, ein 19-jähriger Iraker mit Wohnsitz in München, konnte nun am Vormittag des Mittwoch, 30.03.2022, in München festgenommen werden. Er wurde im Anschluss dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Tatverdächtigen sowie zum Hintergrund der Tat dauern an.

474. Versuchter Diebstahl aus Kellerraum; ein Tatverdächtiger festgenommen – Schwabing

Am Montag, 28.03.2022, gegen 19:00 Uhr, konnte ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München (ein Polizeibeamter des Polizeipräsidiums München in seiner Freizeit) beim Betreten von Kellerräumen ein aufgebrochenes Kellerabteil feststellen. In diesem Kellerabteil befand sich eine männliche Person, die sofort flüchtete.

Der 34-Jährige nahm die Verfolgung auf und verständigte den Notruf 110. Nach einer kurzen Verfolgung konnte ein 40-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in München am U-Bahnhof Giselastraße mit Unterstützung der hinzu gekommenen Streifenbesatzungen festgenommen werden. Da er bei der Festnahme aggressives Verhalten zeigte, mussten ihm Handfesseln angelegt werden.

Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er wurde wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kellerraum angezeigt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand hat der 40-Jährige das Kellerabteil aufgebrochen und hier versucht Gegenstände zu entwenden. Zum Festnahmezeitpunkt hatte der 40-Jährige keine Tatbeute bei sich.

Präventionshinweis der Münchner Polizei zum Thema Zivilcourage:

Ausgrenzung, Vandalismus oder Gewalt: Zivilcourage geht alle etwas an! Wegsehen oder weglaufen gilt nicht, denn jeder kann helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Oft reicht schon ein lautes Wort oder die Aktivierung von Umstehenden, um einen Täter einzuschüchtern.

Die Tipps Ihrer Münchner Polizei:

Lassen Sie sich nicht provozieren und siezen Sie Ihr Gegenüber!

Gehen Sie erkennbaren Konflikten konsequent aus dem Weg!

Helfen Sie, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Die eigene Gesundheit geht vor!

Fordern Sie andere deutlich zur (Mit-)hilfe auf!

Holen Sie Hilfe für sich oder andere über die 110 oder andere Nothilfeeinrichtungen!

Kümmern Sie sich um die Betroffenen!

Stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung!

Weitere Informationen zum Thema Zivilcourage sind hier abrufbar:

www.aktion-tu-was.de

475. Verkehrsunfall; zwei Personen verletzt – Berg am Laim

Am Mittwoch, 30.03.2022, gegen 21:50 Uhr, wollte eine Streifenbesatzung der Polizei München einen Pkw Opel auf der Kreillerstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Der Pkw-Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltesignale und versuchte, sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Er entfernte sich hierbei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und gefährdete nach derzeitigem Ermittlungsstand dadurch auch andere Verkehrsteilnehmer.

Die Streifenbesatzung fuhr dem Pkw nach. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Opel gab es dabei auch Situationen, bei denen die Beamten verkehrsbedingt und auch aus Gründen der Verkehrssicherheit einen größeren Abstand zu dem Fahrzeug hatten.

Im weiteren Verlauf fuhr der Pkw auf die Truderinger Straße in Richtung stadteinwärts. An der Kreuzung zur Hermann-Weinhauser-Straße beabsichtigte der Fahrer nach aktuellem Ermittlungsstand nach rechts abzubiegen. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab, überfuhr die Mittelinsel und durchbrach im weiteren Verlauf einen Bauzaun, der sich auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite befand. Der Pkw kam im Baustellengelände nach ca. 15 Meter zum Stillstand.

Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, konnten sie den 18-jährigen Fahrer mit Wohnsitz im Landkreis Mainz-Kinzing-Kreis und einen 21-jährigen Beifahrer mit Wohnsitz im Landkreis Meißen antreffen. Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer und der Beifahrer leicht verletzt. Beide Personen wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ob ein Schaden am Baustellengelände entstand, bedarf noch weiterer Ermittlungen.

Der Fahrer wurde wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere ob ein Verkehrsteilnehmer durch den flüchtenden Pkw gefährdet wurde, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

476. Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Polizeidienstfahrzeuges; zwei Personen leicht verletzt – Aschheim

Am Mittwoch, 30.03.2022, gegen 21:00 Uhr, befand sich eine Streifenbesatzung der Polizei München auf dem Weg zu einem Einsatz in Feldkirchen (Einsatzgrund: Körperverletzungsdelikt). Hierbei befuhr die Streife die Staatsstraße 2082 mit einem BMW Dienst-Pkw in Fahrtrichtung München.

An der Abzweigung zur Bundesstraße 471 beabsichtigte der Fahrer des Dienstfahrzeugs, ein 27-jähriger Polizeibeamter, auf die Bundesstraße nach rechts aufzufahren. Im Rahmen des Abbiegevorgangs geriet das Dienstfahrzeug nach links auf die Gegenfahrspur.

Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 21-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw, Audi die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Polizeibeamte wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der leicht verletzte Fahrer des Pkw Audi bedurfte vor Ort keiner medizinischen Behandlung. Der Beifahrer des Polizeifahrzeuges blieb unverletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße für zwei Stunden komplett gesperrt. Es kam hierbei zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt. Gegenstand der Ermittlungen ist auch, inwiefern durch die Streifenbesatzung im Rahmen der Einsatzfahrt Sonder- und Wegerechte in Anspruch genommen wurden.

477. Staatsschutzrelevantes Delikt – Maxvorstadt

Im Zeitraum zwischen Montag, 28.03.2022, 20:00 Uhr, und Dienstag, 29.03.2022, 17:00 Uhr, brachten ein oder mehrere unbekannte Täter oder Täterinnen an den verschmutzten Oberflächen von insgesamt drei im Bereich der Schraudolphstraße abgestellten Pkw mehrere Schmierereien und Schriftzüge mit staatsschutzrelevantem Inhalt an. Die Schmierereien wiesen teilweise einen Bezug zur NS-Zeit und zum Krieg in der Ukraine auf.

An den Fahrzeugen entstanden keine Sachschäden.

Bereits am Montag, 21.03.2022 sowie am Dienstag, 22.03.2022, wurden im näheren Umfeld der jetzigen Tatörtlichkeit ähnliche Schmierereien und Schriftzüge auf insgesamt über 20 geparkten Fahrzeugen festgestellt. Etwaige Tatzusammenhänge sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schraudolphstraße/Heßstraße/ Arcisstraße/Schellingstraße/Barer Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.