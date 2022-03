GIEBELSTADT, OT ESSFELD, LKR. WÜRZBURG. In den vergangenen Tagen hat ein Unbekannter aus einem Ingenieurbüro in Eßfeld hochwertige Geräte entwendet. Ein gleichgelagerter Fall hatte sich bereits am Wochenende in Rimparer Ortsteil Maidbronn ereignet. Ein Tatzusammenhang ist naheliegend. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise.



Wie bereits berichtet, hatte sich der Einbruch in Maidbronn im Zeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag ereignet. Der Täter war gewaltsam in ein Ingenieurbüro in der Estenfelder Straße eingedrungen, um teure Gerätschaften zu entwenden.



Ein nahezu identisch gelagerter Fall wurde nun bei der Polizeiinspektion Ochsenfurt bekannt. Am Klingholz in Eßfeld war ein Unbekannter ebenfalls in ein Ingenieurbüro eingebrochen, um hochwertige Geräte zu entwenden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss sich diese Tat im Zeitraum zwischen Montagmorgen, 09.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 07.30 Uhr ereignet haben. Der Beuteschaden dürfte auch hier im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen.



In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Würzburg die weiteren Ermittlungen übernommen. Um die Taten aufklären zu können, hofft der Sachbearbeiter auch im Fall Eßfeld auf Hinweise aus der Bevölkerung:



Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen, das mit dem Einbruch in Eßfeld in Zusammenhang stehen könnte?

Wer ist im Umfeld der Firma auf verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam geworden?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der beiden Einbrüche beitragen könnten?



Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.