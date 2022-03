SELB, LKR. WUNSIEDEL. In der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte in mehrere Gebäude ein. Dabei machten sie wenig Beute, hinterließen jedoch hohe Sachschäden. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochfrüh drangen die Täter in insgesamt sieben Gebäude in Selb ein.

In der Längenauer Straße verschafften sie sich mit Gewalt in Zutritt in ein Dental Labor, in ein Physiotherapiezentrum, eine Firma für Medizintechnik und in ein Gebäude des Bauhofes.

Vermutlich dieselben Einbrecher drangen auch in der Straße „Am Schreinersteich“ in einen Bürocontainer, eine Firma für Gebäudereinigung und in das Gebäude des Technischen Hilfswerks ein.

Bei der Serie erbeuteten die Täter eine niedrige vierstellige Geldsumme und hinterließen Sachschaden von über 25.000 Euro.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum in der Längenauer Straße oder „Am Schreinersteich“ verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281-704-0 zu melden.