NÜRNBERG. (429) Am späten Donnerstagabend (30.03.2022) kam es im Nürnberger Westen auf einer Geburtstagsfeier zum Streit zwischen einem verlobten Pärchen. Weitere Gäste, die der Geschädigten zu Hilfe kamen, wurden ebenfalls verletzt.



Die Geschädigte feierte in einer Wohnung in der Rothenburger Straße ihren achtzehnten Geburtstag. Im Laufe des Abends kam es zum Streit mit ihrem 23-jährigen Verlobten. Dieser zog die junge Frau in das Schlafzimmer und traktierte sie mit Schlägen ins Gesicht.

Anwesende Gäste hörten Schreie der Frau und traten die Zimmertür ein um der Geschädigten zu helfen. Hier kam es zu weiteren Körperverletzungen. Zudem wurden diverse Gegenstände aus dem Fenster geworfen. Die genauen Abläufe der einzelnen Körperverletzungen und auch die Frage, wer die Gegenstände aus dem Fenster geworfen hat, sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Während der Auseinandersetzung befanden sich außerdem 7 minderjährige Kinder in der Wohnung.

Gegen den 23-jährigen Beschuldigten wurde ein polizeiliches Kontaktverbot ausgesprochen. Auf Grund seines aggressiven Verhaltens nahmen ihn die Beamten zudem in Gewahrsam.

Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Geschehnisse wurden durch die Polizeiinspektion Nürnberg-West übernommen.



