A93 / GATTENDORF, LKR. HOF. Schleierfahnder der Grenzpolizei Selb kontrollierten Mittwochnachmittag zusammen mit Kräften der Bereitschaftspolizei den Durchgangsverkehr auf der Autobahn A93. Bei einem polnischen Fahrzeug mit zwei Insassen wurden sie in vielerlei Hinsicht fündig.

Gegen 15 Uhr ging der 36-jährige Fahrer eines Citroens den Ordnungshütern ins Netz. Auf Höhe der Anschlussstelle Gattendorf stoppten sie die Reise der zwei Insassen, die in Richtung Holledau unterwegs waren. Während die Fahrzeugpapiere und der Citroen selbst ohne Beanstandungen die kritische Prüfung der Beamten überstanden, fiel ihnen bei der Durchsuchung des Fahrers gleich Mehreres ins Auge. In der Hosentasche führte er ein Druckverschlusstütchen mit einigen Gramm Kokain mit sich. Ein Schnelltest bestätigte, dass der Pole auch unter dem Einfluss eben dieser Droge steht und somit verbotenerweise am Straßenverkehr teilnahm. Er musste deshalb eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Im Reisegepäck des 36-Jährigen entdeckten die Polizisten noch diverse verbotene Dopingmittel sowie einen Schlagring.

Auch der Beifahrer, ein 41-jähriger Landsmann, blieb vor der gründlichen Arbeit der Einsatzkräfte nicht verschont. Er hatte eine kleine Menge Marihuana einstecken.

Die Schleierfahnder beschlagnahmten die verbotenen Substanzen, Rauschmittel und Gegenstände. Die beiden Männer werden sich nun wegen verschiedener Delikte strafrechtlich verantworten müssen. Auf den Fahrer wartet zudem eine Anzeige wegen der Fahrt unter Kokaineinfluss.