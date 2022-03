OFFENBERG (LKRS. DEGGENDORF). In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde auf der A3 Richtung Passau am Parkplatz Kronawitt ein Kleintransporter von den Schleierfahndern angehalten. Bei der Durchsuchung des Sprinters wurden 68 hochwertige Baumaschinen aufgefunden. Zu den hochwertigen Werkzeugmaschinen konnten keine Rechnungen vorgelegt werden. Da Zweifel an der tatsächlichen Herkunft der Fracht bestand, wurden die Ermittlungen von der Kripo Deggendorf in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf übernommen.

Am 30.03.2022 um 02:10 Uhr unterzogen Schleierfahnder am Parkplatz Kronawitt drei Osteuropäer einer Verkehrskontrolle. Bei der genaueren Durchsuchung des Sprinters konnten, unter einem Teppich versteck, viele hochwertige Baumaschinen der Marke Hilti, Makita, u.a. aufgefunden werden.