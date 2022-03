0638 – Rollerdiebe gestellt

Oberhausen – Gestern (29.03.2022) gegen 22.45 Uhr bemerkten drei Nachbarn, dass ihre in der Bleicherbreite vor dem Wohnanwesen abgestellten Motorroller fehlten. Gemeinsam machten sie sich auf die Suche nach ihren Krädern und wurden kurze Zeit später im Gablinger Weg fündig: hier trafen sie auf drei Jugendliche, die an den entwendeten Rollern manipulierten. Zwei von ihnen konnten von den Geschädigten gestellt werden, der Dritte flüchtete zunächst, kehrte dann aber wieder freiwillig zurück. Wie sich herausstellte, hatten die drei 16-Jährigen die zuvor entwendeten Roller auf den Feldweg geschoben, dort die Verkleidungen der Kräder abmontiert und die Zweiräder anschließend kurzgeschlossen. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten stellten das entsprechende Tatwerkzeug an Ort und Stelle sicher.

An den Rollern, die wieder an die Eigentümer ausgehändigt wurden, entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 2.500 Euro.

Das jugendliche Trio wurde anschließend in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten gegeben, eine Anzeige u. a. wegen Bandendiebstahls folgt. Es wird nun geprüft, ob sie für weitere derartige Delikte in Frage kommen.

0639 – Automaten-Aufbrecher gestellt



Innenstadt – Eine aufmerksame Anwohnerin informierte gestern (29.03.2022) gegen 22.00 Uhr die Polizei, nachdem sie von ihrem Anwesen aus beobachten konnte, wie zwei junge Männer in der Werbhausgasse auf einen Zigarettenautomaten eintraten und anschließen mit einem E-Scooter flüchteten. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streifenbesatzung die Gesuchten am Schwibbogenplatz auf einer Parkbank sitzend antreffen. Die Beiden waren gerade dabei, diverses Münzgeld auf der Bank auszubreiten und untereinander aufzuteilen. Die beiden 14 und 15-Jährigen räumten gegenüber den Beamten dann ein, insgesamt vier Zigarettenautomaten angegangen zu haben. Zwei davon erfolglos, an den beiden anderen gelangten sie an das Automatengeld. Ihre Beute in Höhe von knapp 70 Euro wurde sichergestellt. Der von ihnen verursachte Schaden (zwei Automaten sind nicht mehr funktionsfähig) muss erst noch ermittelt werden.

Die Jugendlichen, die ebenfalls in die Obhut ihrer Eltern übergeben wurden, werden nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung angezeigt.

0640 – Werkzeugdiebe gesucht

Kriegshaber – Offenbar in der Nacht von Mo./Di. (28./29.03.2022) wurde auf einer Baustelle in der Sepp-Mastaller-Straße / Familie-Einstein-Straße eingebrochen. Aus einem Lagerraum wurden diverse Werkzeugmaschinen (Winkelschleifer, Bohrhammer, Stichsäge u. ä. – überwiegend der Marke Bosch -) im Wert von rund 4.000 Euro entwendet.



Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

0641 – Unfallflucht und Sachbeschädigung

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (29.03.2022) zwischen 06.00 und 16.00 Uhr, wurde ein in der Klausstraße (Höhe Hausnummer 24) geparkter weißer Renault Master Kleintransporter vermutlich im Vorbeifahren (linker Außenspiegel kaputt) beschädigt. Der Schaden wurde mit und 300 Euro angegeben.



Lechhausen – Ebenfalls gestern, zwischen 08.30 und 12.30 Uhr, wurde an einem am Marienplatz (Höhe Hausnummer 6 – im Bereich der Zufahrt zur dortigen Kfz-Werkstatt) geparkten weißen BMW X5 offenbar mutwillig das linke Rücklicht eingeschlagen. Ein Unfallgeschehen konnte durch die aufnehmenden Polizeibeamten ausgeschlossen werden. Der Schaden hier beläuft sich auf 400 Euro.



Hinweise zu beiden Fällen bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.