SCHEßLITZ, LKR. BAMBERG. Zahlreiche Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren beschäftigte am Mittwochabend ein Kellerbrand im Ortsteil Kübelstein. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.

Gegen 20.45 Uhr stellte ein Bewohner des Mehrfamilienhauses eine starke Rauchentwicklung im Keller des Anwesens fest und wählte den Notruf. Über 100 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren eilten daraufhin zum Brandort. Als die Feuerwehrleute in Kübelstein eintrafen, stand der Heizungskeller bereits in Vollbrand. Drei Anwohner versuchten die Flammen zu löschen und zogen sich dabei eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Insgesamt entstand an dem Haus ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro.