467. Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts – Auffindung von Knochenteilen in Kipfenberg

-siehe Nachtrag zur Medieninformation vom 23.11.2021, Nr. 1782

-siehe Medieninformation vom 28.01.2022, Nr. 133

-siehe Medieninformation vom 28.03.2022, Nr. 451

Wie bereits berichtet, kam es im Sommer 2020 in einem Waldgebiet bei Kipfenberg zur Auffindung eines menschlichen Oberschenkelknochens. Dies führte in der Folge in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt zu einem DNA-Treffer, in Bezug auf die in München seit dem Jahr 1995 vermisste Sonja Engelbrecht. Die Ermittlungen aufgrund ihres Verschwindens waren bereits im Jahr 1995 von der Münchner Mordkommission geführt worden.

Aufgrund dieses Ermittlungsergebnisses wurden bereits im November 2021 an drei Tagen intensive und aufwendige Absuchmaßnahmen in dem betreffenden Waldgebiet bei Kipfenberg initiiert. Die Absuchen führten im Ergebnis bislang nicht zum Auffinden weiterer tatrelevanter Gegenstände. Die Ermittlungen beim zuständigen Kommissariat 11 des Polizeipräsidium München gingen in dieser Sache jedoch entsprechend weiter.

Am Freitag, 28.01.2022 wurde dazu ergänzend eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt. Dies für den Fall, dass jemand Hinweise geben kann, die zur Klärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters führen würden. Zusätzlich wurde in diesem Zusammenhang noch ein Zeugenaufruf veröffentlicht.

Die Absuchmaßnahmen wurden nun am Montag, 28.03.2022 erneut aufgenommen. Hier galt es noch die Bereiche abzusuchen, die im November 2021 witterungsbedingt nicht abgesucht werden konnten. Hierbei wurde das einsatzleitende Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) des Polizeipräsidiums München von Einheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei, weiteren Unterstützungskräften des Polizeipräsidiums München, des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord sowie speziellen Leichensuchhunden aus Kroatien unterstützt. Auch eine Vertreterin der zuständigen Staatsanwaltschaft München I befindet sich vor Ort.

Am Nachmittag, des Dienstag, 29.03.2022 konnte durch die Alpine Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd im Rahmen dieser Absuche an einem abschüssigen Hang im Bereich einer Felsspalte Knochenteile aufgefunden werden. Nach einer ersten rechtsmedizinischen Begutachtung handelt es sich hierbei um menschliche Knochen. Der Fundort befindet sich ca. 200 Meter von dem Auffindeort entfernt, an dem im Sommer 2020 der Sonja Engelbrecht zugehörige Oberschenkelknochen aufgefunden wurde. Die Suchmaßnahmen gehen speziell in diesem Bereich nun intensiv weiter, insbesondere werden natürlich auch zusätzliche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

468. Raub einer Armbanduhr– Altstadt

Am Montag, 28.03.2022, gegen 17:45 Uhr, hielt sich ein über 70-Jähriger mit Wohnsitz in München im Außenbereich einer Lokalität im Tal auf.

Von hinten trat unvermittelt ein bislang unbekannter Täter an den über 70-Jährigen heran. Dieser griff zielgerichtet an dessen Arm und riss dabei dessen hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk.

Anschließend flüchtete Täter von der Tatörtlichkeit und begab sich zu einem auf Höhe der Maderbräustraße bereit stehenden Roller. Auf diesem wartete bereits ein zweiter bislang unbekannter Täter. In der Folge entfernten sich die Täter in Richtung stadtauswärts.

Unmittelbar eingeleitete und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu dem gewünschten Erfolg.

Der über 70-Jährige wurde durch die Tat leicht am Handgelenk verletzt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) geführt. Etwaige Zusammenhänge mit ähnlich gelagerten Fällen werden geprüft.

Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 (aktiver Täter):

Männlich, ca. 20 – 30 Jahre, ca. 170 cm, kräftige Figur; dunkel gekleidet, Kapuzenshirt, dunkle FFP2-Maske

Täter 2 (Rollerfahrer):

Männlich, südländischer Typ, schwarzes lockiges Haar, teilmaskiert mit Bandana

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Tal/Maderbräustraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

469. Sexuelle Belästigung – Berg am Laim

Am Dienstag, 29.03.2022, gegen 23:30 Uhr, befand sich eine 25-Jährige mit Wohnsitz in München als Fußgängerin im Bereich des U-Bahnhofs Josephsburg.

Unvermittelt näherte sich von hinten ein unbekannter Täter mit einem Skateboard und griff der 25-Jährigen in den Schritt. Im Anschluss entfernte sich der Täter von der Tatörtlichkeit.

Die 25-Jährige wurde durch den Übergriff nicht verletzt.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 180 cm groß, etwa 35 Jahre alt, dick, westnordeuropäischer Typ, lockige, extrem lange Haare, unrasierter Dreitagebart, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt mit Aufdruck, darüber eine Sweatshirt Jacke, neben dem Skateboard führte er eine Plastiktüte mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich U-Bahnhofs Josephsburg/Else-Rosenfeld-Straße/Baumkirchner Straße/Kreillerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

470. Pkw kommt von Fahrbahn ab, verursacht Sachschaden und flüchtet – Westend

Am Freitag, 25.03.2022, gegen 04:30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Führer eines Pkw, Mercedes (Taxi), die Landsberger Straße in Richtung stadtauswärts. Hierbei kam der Fahrer oder die Fahrerin aus bislang nicht bekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren hintereinander geparkten Fahrzeugen auf dem Parkstreifen.

Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden an den ordnungsgemäß abgestellten Pkw beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Das Tatfahrzeug, ein Pkw, Mercedes E-Klasse, müsste nach derzeitigem Sachstand an der rechten Front erheblich beschädigt sein.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

471. Pkw kollidiert mit E-Scooter und flüchtet; eine Person schwer verletzt – Maxvorstadt

Am Freitag, 25.03.2022, gegen 18:45 Uhr, befuhr eine 36-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem E-Scooter den Kreisverkehr am Karolinenplatz und beabsichtigte diesen an der Ausfahrt zur Barer Straße zu verlassen um in der Folge die Fahrt in Richtung stadtauswärts fortzusetzen.

Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter männlicher Fahrzeugführer mit einem schwarzen Pkw (vermutlich Cabriolet) den Karolinenplatz und beabsichtigte ebenfalls diesen über die Barer Straße in Richtung stadtauswärts zu verlassen. Beim Einfahren in die Barer Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierdurch stürzte die 36-Jährige zunächst auf die Motorhaube des Pkw und im Anschluss auf die Fahrbahn.

In der Folge fuhr der Fahrer des Pkw die 36-Jährige zu ihrer Wohnadresse und entfernte sich im Anschluss ohne Angaben zu seiner Person oder seines Kennzeichens zu machen.

Der Gesundheitszustand der 36-Jährigen verbesserte sich im weiteren Verlauf nicht, weshalb sie durch Angehörige in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort wurde festgestellt, dass diese durch den Unfall schwer verletzt wurde und es erfolgte eine stationäre Aufnahme.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

472. Betrugsdelikt; Festnahme eines Tatverdächtigen – Hauptbahnhof

Nachdem einem 56-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München zunächst unter nicht näher bekannten Umständen seine Geldbörse gestohlen worden war, konnte er anhand von ihm nicht getätigten Abbuchungen auf seinem Girokonto feststellen, dass seine Geldkarte im Zeitraum von Montag, 14.03.2022, bis Mittwoch, 16.03.2022 missbräuchlich verwendet wurde.

In diesem Zeitraum wurden Fahrscheine an einem Automaten der bayerischen Regionalbahn und Zigaretten im Gesamtwert von mehreren hundert Euro mit der Geldkarte des 56-Jährigen bezahlt.

Im Verlauf der umfangreichen Ermittlungen konnte in enger Zusammenarbeit mit der Bundespolizei nicht nur der Standort des genutzten Automaten ermittelt werden, sondern über eine gezielte Überwachung des Automaten am 28.03.2022 auch ein 48-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz im Landkreis München festgenommen werden.

Der Tatverdächtige räumte die Tat ein und gab an, sich mit gestohlen Zahlungskarten sowohl die Wochenkarten für den ÖPNV als auch seinen Zigarettenkonsum zu finanzieren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Das Kommissariat 74 führt die Ermittlungen fort. Hierbei wird insbesondere geprüft, inwiefern dem Tatverdächtigen weitere ähnlich gelagerte Fälle zugeordnet werden können.