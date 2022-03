OBERDING, LKR. ERDING; Vorgestern Abend, 27.03.2022, wurde gegen 21:30 Uhr eine Körperverletzung mit einem Messer in der Asylbewerberunterkunft in der Vinzenz-von-Paul-Straße in Oberding gemeldet.

Wie sich herausstellte, gerieten zwei nigerianische Staatsangehörige im Alter von 42 und 30 Jahren in Streit. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der 42-Jährige im weiteren Verlauf ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten am Kopf verletzt haben.

Das Motiv der Streitigkeit ist bislang nicht bekannt. Der 30-jährige Geschädigte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Beschuldigte wurde nach der Tat festgenommen. Er wurde im Laufe des gestrigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut einem Ermittlungsrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Gegen ihn wird u. a. wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.