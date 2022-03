URSENSOLLEN. Bei einer Kontrolle konnte Dopingmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Am Dienstag, den 29. März 2022, gegen 00:25 Uhr, wurde ein 28-jähriger Lkw-Fahrer auf der BAB A6, Höhe der Anschlussstelle Amberg-West in Fahrtrichtung Prag, einer allgemeinen polizeilichen Kontrolle unterzogen. In einer mitgeführten Tasche des jungen Slowaken konnte eine Ampulle mit nicht geringer Menge an Testosteron aufgefunden werden. Dies stellt ein Vergehen nach dem Antidopinggesetz dar. Die Ampulle mit dem Testosteron wurde sichergestellt und der junge Mann zunächst vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Amberg konnte er jedoch nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.