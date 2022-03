BAD KÖTZTING, LKR. CHAM. Rettungskräfte bargen am Montagnachmittag, den 28. März 2022 eine männliche Person aus dem Weißen Regen in Bad Kötzting. Unter laufender Reanimation wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er später verstarb. Die Identität der Person war zunächst unklar.

Gegen 15.30 Uhr wurden Passanten auf einen Mann aufmerksam, der kopfunter im Weißen Regen Höhe der Jahnhalle in Bad Kötzting trieb. Die Rettungskette wurde sofort in Gang gesetzt, die Person aus dem Wasser geborgen und unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie später verstarb. Die Identität des Mannes war zunächst unklar. Mittlerweile ist bekannt, dass es sich um einen 45-jährigen bulgarischen Arbeiter handelt, der mit seinem Kollegen zur Arbeitssuche nach Deutschland aufgebrochen ist.

Eine Obduktion soll jetzt die genaue Todesursache klären. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen.