FREISING Wie berichtet wurden am gestrigen Montag (28.03.2022) zwei verletzte Personen in einem Einfamilienhaus in Freising aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft Landshut und die Kriminalpolizei Erding führen gemeinsam die Ermittlungen zum Geschehensablauf.

Gegen 01:40 Uhr fanden Rettungskräfte eine 51-jährige Frau und ihren 53-jährigen Ehemann mit schweren Kopfverletzungen in deren Anwesen auf. Beide wurden im kritischen Zustand in Kliniken nach München gebracht und befinden sich dort in intensivmedizinischer Betreuung.

Der genaue Geschehensablauf konnte noch nicht rekonstruiert werden. Bislang ergaben sich keine Hinweise darauf, dass neben den beiden Verletzten weitere Personen beteiligt waren.