0632 – Schadensträchtiger Alkoholunfall



Haunstetten – Sonntagnacht (27.03.2022) kurz vor 22.00 Uhr, wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Unfall im Unteren Talweg gerufen. Ein Mercedesfahrer war offenbar aufgrund seiner starken Alkoholisierung zunächst gegen einen geparkten Anhänger gefahren und anschließend an einen Baum. An dem Mercedes wurde durch den Aufprall die Ölwanne aufgerissen, am Fahrzeug entstand Totalschaden, am Anhänger ein Schaden in Höhe von etwa. 15.000 Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 45.500 Euro. Die Fahrbahn musste nach Abschleppung des nicht mehr fahrbereiten Mercedes von der Feuerwehr gereinigt werden.



Bei Ankunft des ersteintreffenden Rettungsdienstes versuchte der 40-jährige Unfallfahrer zu flüchten, stürzte dabei jedoch alkoholbedingt und konnte von den Sanitätern festgehalten werden. Der nicht mehr steh- und gehfähige 40-Jährige wurde zur Blutentnahme mitgenommen, sein Führerschein sichergestellt. Neben einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol, wird auch der Tatbestand des unerlaubten Entfernens vom Unfallort geprüft.

0633 – Vandalismus an geparkten Fahrzeugen



Hochzoll – In der Nacht von Sonntag auf Montag (27./28.03.2022) wurden im Bereich der Kemptener Straße / Waxensteinstraße insgesamt neun beschädigte Autos festgestellt. An acht geparkten Fahrzeugen wurde jeweils die Frontscheibe beschädigt bzw. eingeschlagen, an einem Fahrzeug wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Als Tatwerkzeug dürfte ein Nothammer oder ähnliches Werkzeug in Frage kommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Hinweise nimmt die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310 entgegen, wo sich auch noch mögliche weitere Geschädigte melden sollen.



Oberhausen – Im Paul-Ben-Haim-Weg wurde zwischen Freitag (25.03.2022) und Montag (28.03.2022) an der dortigen Baustelle die Glasscheibe an einem dort abgestellten Bagger eingeschlagen. Der Schaden hier wurde mit 500 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

0634 – Fahrzeugdach aufgeschlitzt

Kriegshaber – An einem in der Gieseckestraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) geparkten schwarzen Chevrolet Camaro wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag (27./28.03.2022) das Cabrio-Verdeck aufgeschnitten und anschließend aus dem Fahrzeuginneren der dort deponierte Geldbeutel des Geschädigten entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

0635 – Kind angefahren: Zeugen und Unfallverursacher gesucht

Innenstadt – Nachträglich wurde jetzt ein Verkehrsunfall gemeldet, der sich bereits am Donnerstag (24.03.2022) gegen 07:40 Uhr am Königsplatz ereignete.

Ein 11-jähriger Schüler wollte mit seinem Fahrrad vom Königsplatz aus die Schießgrabenstraße bei einer grünen Lichtzeichenanlage kreuzen. Als sich der Junge mitten auf der Straße befand, wurde er von einen unbekannten Autofahrer, der die Schießgrabenstraße stadteinwärts fuhr, mit der Front auf der linken Seite erfasst. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich das Kind leicht am linken Bein und zog sich hierbei starke Prellungen zu. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr weiter, ohne sich um den Zustand des Schülers zu kümmern. Der Fahrzeugführer oder das Fahrzeug konnten nicht beschrieben werden.

Laut Angaben des Kindes gab aber es einen unbekannten Zeugen, welcher sich anschließend für kurze Zeit um ihn kümmerte und ihn nach Name und der Schule fragte. Anschließend setzte der Junge seinen Weg zur Schule fort, da er zunächst keine Schmerzen verspürte. Der Zeuge hatte keine Personalien hinterlassen.



Die PI Augsburg Mitte sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls und bittet insbesondere den hilfsbereiten Verkehrsteilnehmer sich unter 0821/323 2110 zu melden.