MÜHLDORF AM INN / HAAG IN OBERBAYERN. Bereits zum 1. März 2022 fand bei der Autobahnpolizeistation Mühldorf am Inn und bei der Polizeistation Haag in Oberbayern ein Führungswechsel statt. Polizeihauptkommissarin Sigrid Mende übernahm die Leitung der Polizeistation Haag - Polizeihauptkommissar Christian Liebl die Autobahnpolizeistation Mühldorf.

Kriminaloberkommissar Reinhard Rudolph, welcher die Autobahnpolizeistation Mühldorf am Inn im Rahmen seiner Führungsbewährung für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene die vergangenen sechs Monate mit sehr hohem Engagement leitete, wird im Juli diesen Jahres am Assessment-Center teilnehmen und übernimmt bis dahin neue Aufgaben innerhalb des Polizeipräsidiums. Als Nachfolger und neuer Leiter der Autobahnpolizeistation Mühldorf am Inn wurde der 49-jährige Polizeihauptkommissar Christian Liebl bestellt. Der im Landkreis Traunstein wohnhafte Polizeibeamte begann seine Laufbahn im Jahr 1992 mit der Einstellung und der anschließenden Ausbildung zum Polizeivollzugsbeamten in der „Kommissarslaufbahn“ bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei.

Dem erfolgreichen Studium an der damaligen Beamtenfachhochschule folgte ab dem Jahr 1995 eine mehrjährige Verwendung bei Dienststellen der damaligen Polizeidirektion Traunstein. Insgesamt 13 Jahre verrichtete er seinen Dienst bei der Polizeiinspektion Freilassing. Im Jahr 2008 durfte Herr Liebl für sechs Monate u.a. bei der Polizeiinspektion Laufen und Bad Reichenhall Führungserfahrung als Dienstgruppenleiter sammeln.

Ab Ende 2008 war Herr Liebl für 14 Jahre als Dienstgruppenleiter bei der Verkehrspolizeiinspektion Traunstein eingesetzt, bevor er nun als, wie er sich selbst bezeichnet, „Kind der Autobahn“ zum neuen Leiter der Autobahnpolizeistation Mühldorf am Inn befördert wurde.

Ebenfalls zum 1. März 2022 wurde die Leitung der Polizeistation Haag in Oberbayern neu besetzt. Polizeihauptkommissar Christian Scholz, welcher die Station zuletzt leitete, nimmt seit Anfang März andere Aufgaben im Polizeipräsidium Oberbayern Süd wahr.

Als Nachfolgerin und neue Leiterin der Polizeistation Haag in Oberbayern folgt die im Landkreis Altötting wohnhafte, 56-jährige Polizeihauptkommissarin Sigrid Mende. Die neue Chefin der Haager Polizeistation begann ihre Laufbahn im Jahr 1987 mit der Einstellung und der anschließenden Ausbildung zur Polizeivollzugsbeamtin im damaligen gehobenen Dienst bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei.

Dem erfolgreichen Studium an der damaligen Beamtenfachhochschule folgte ab dem Jahr 1993 eine 11-jährige Verwendung bei verschiedenen Dienststellen des Polizeipräsidiums München. Ab 2004 wechselte Frau Mende zum Polizeipräsidium Niederbayern, wo sie bei der Grenzpolizeistation Philippsreut, der Kriminalpolizeiinspektion Passau sowie der damaligen Polizeiinspektion Fahndung Passau ihren Dienst verrichtete. Ab 2016 durfte sie im „Gemeinsamen Zentrum Passau“ für vier Jahre Erfahrungen in grenzübergreifender polizeilicher Zusammenarbeit sammeln. Die Versetzung zum Polizeipräsidium Oberbayern Süd fand im Jahre 2020 statt. Bevor Frau Mende nun zur neuen Leiterin der Polizeistation Haag befördert wurde, war sie für zwei Jahre Sachbearbeiterin im Kommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn.

Polizeipräsident Manfred Hauser wünscht sowohl Frau Polizeihauptkommissarin Sigrid Mende, als auch Herrn Polizeihauptkommissar Christian Liebl für deren Zukunft alles Gute und viel Erfolg.