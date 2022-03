459. Landfriedensbruch – Neuhausen

Am Samstag, 26.03.2022, gegen 21:40 Uhr, alarmierten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes einer Unterkunft im Bereich des Marsplatz den Polizeinotruf und sie teilten mit, dass sich mehrere Personen, die in der Unterkunft untergebracht waren, sich aggressiv gegenüber den Sicherheitsdienstmitarbeitern verhalten würden. Dabei würden die Mitarbeiter auch mit Gegenständen wie Stühlen und Eisenstangen bedroht werden.

Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zu der Unterkunft geschickt und sie trafen dort auf eine Gruppe von über 50 Personen, die dem Vorfall zuzuordnen waren. Durch die Polizei konnte die Situation beruhigt werden und zwei Personen (32 und 33 Jahre, beide ukrainische Staatsbürger) konnten verantwortliche Rollen bei dem Vorfall nachgewiesen werden. Sie wurden wegen des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs angezeigt. Nach der Sachbearbeitung bei der Polizei wurden sie wieder entlassen.

Während der für die Sicherheitsdienstmitarbeiter bedrohlichen Situationen wurde von einem Mitarbeiter zur Abwehr auch ein Tierabwehrspray eingesetzt. Dieser Mitarbeiter, ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München wurde wegen einer gefährlichen Körperverletzung angezeigt. Durch dieses Tierabwehrspray erlitten mehrere Personen Augenreizungen. Diese wurden vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt.

Bei dem Einsatz, der bis 01:00 Uhr andauerte, waren über 20 Streifenbesatzungen der Münchner Polizei eingebunden.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

460. Organisierter Callcenterbetrug; Falsche Polizeibeamte; eine Tatverdächtige festgenommen – Berg am Laim

Fall 1:

Am Freitag, 25.03.2022, gegen 12:45 Uhr, erhielt ein 67-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Anruf eines unbekannten Mannes. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter der Münchner Kriminalpolizei aus. Er erklärte dem 67-Jährigen, dass sich in seiner Nachbarschaft ein Raubüberfall ereignet hätte. Hierbei wäre ein Zettel aufgefunden worden auf dem die persönlichen Daten des 67-Jährigen vermerkt wären. Der 67-Jährige wurde daraufhin aufgefordert, sich zu vergewissern, dass die echte Polizei am Telefon sei, indem er die 110 wählte. Hierbei legte er jedoch nicht auf und verblieb hierdurch weiterhin im Gespräch mit dem unbekannten Täter.

Die Anrufer überzeugten den gutgläubigen 67-Jährigen, dass er Bargeld von mehreren Tausend Euro abheben und dieses an eine vermeintliche Polizeibeamtin übergeben solle. Das Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro wurde in der Folge an eine unbekannte Abholerin übergeben.

Im Nachhinein wurde der 67-Jährige misstrauisch und verständigte die Polizei über den Vorfall.

Fall 2:

Am Sonntag, 27.03.2022, gegen 15:00 Uhr, erhielt ein über 70-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Anruf eines unbekannten Mannes, welcher sich wiederrum als Polizeibeamter ausgab. In gleicher Art und Weise wie in Fall 1 versuchte der Anrufer den über 70-Jährigen davon zu überzeugen, dass seine Vermögenswerte gefährdet seien.

Der über 70-Jährige erkannte jedoch den Betrugsversuch und informierte während des Telefonats mit dem unbekannten Täter die Polizei über den Vorfall. Mit dem unbekannten Täter konnte so eine fingierte Bargeldübergabe in Höhe von mehreren Zehntausend US-Dollar vereinbart werden. Als das Geld übergeben werden sollte, konnte eine 33-jährige Tatverdächtige mit Wohnsitz im Landkreis München (Abholerin) festgenommen werden.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass die Tatverdächtige auch die Abholerin im Fall 1 war. Sie wurde zwischenzeitlich einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

Die AG Phänomene hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

461. Betriebsunfall; eine Person tödlich verletzt – Obergiesing

Am Montag, 28.03.2022, gegen 07:30 Uhr, fanden im Krematorium des Münchner Ostfriedhofs Umbauarbeiten statt. Hierbei wurden nach aktuellem Ermittlungsstand bei einer Zwischendecke ein Gitter entfernt und ein weiteres Gitter hochgeklappt, damit ein Lastenkran Gegenstände aus dem unteren Stockwerk nach oben heben konnte.

Als die Gitter entfernt waren und ein Arbeiter im Begriff war eine Absperrung aufzubauen, fiel ein 41-jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mehrere Meter in das Untergeschoss und verletzte sich hierbei schwer im Bereich des Kopfes. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er in der Folge an den schweren Verletzungen verstarb.

Das Kommissariat 13 rückte zum Unfallort aus und übernahm die Ermittlungen vor Ort. Nach bisherigem Ermittlungsstand ergaben sich keine Anhaltspunkt für ein Fremdverschulden.

462. Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Kraftrad; eine Person verletzt – Haar

Am Montag, 28.03.2022, gegen 14:40 Uhr, befuhr ein 66-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Yamaha Motorrad die Münchner Straße in Fahrtrichtung München.

Zeitgleich fuhr hinter ihm ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Kleintransporter. Als der Motorradfahrer verkehrsbedingt an der Ampel zur Keferloher Straße anhielt, fuhr der Kleintransporter auf das Motorrad auf.

Der 66-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Für die Unfallaufnahme wurde die Münchner Straße stadteinwärts für eineinhalb Stunden gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

463. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Leichtkraftrad; eine Person schwer verletzt – Obermenzing

Am Montag, 28.03.2022, gegen 14:40 Uhr, befuhr eine 18-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem KTM Leichtkraftrad die Verdistraße stadteinwärts. An der Kreuzung zum Seldweg wollte sie diese überqueren und die Fahrt in gerader Richtung fortsetzen.

Zeitgleich fuhr eine 62-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw auf dem Seldweg in Fahrtrichtung zur Verdistraße. Die 62-Jährige beabsichtigte in der Folge nach links auf die Verdistraße abbiegen. Die Verdistraße ist hier eine Vorfahrtsstraße, Fahrzeuge, welche aus dem Seldweg abbiegen, haben Vorfahrt zu gewähren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 18-Jährige stieß hierbei frontal gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw und kam zu Sturz.

Sie verletzte sich schwer und wurde durch den Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 62-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde die Verdistraße stadteinwärts für die Dauer von eineinhalb Stunden gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

464. Organisierter Callcenterbetrug; Falsche Polizeibeamte – Schwabing

Am Montag, 28.03.2022, gegen 12:50 Uhr, wurde ein über 70-Jähriger mit Wohnsitz in München von zwei bislang unbekannten Tätern angerufen, welche sich als Polizeibeamte ausgaben. Diese teilten dem über 70-Jährigen mit, dass in der Nachbarschaft ein Raubüberfall stattgefunden hätte und bei den festgenommenen Tätern seine persönlichen Daten aufgefunden worden seien. Auf Grund dessen seien nunmehr seine Vermögenswerte gefährdet.

In der Folge wurde eine Übergabe von Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro vereinbart. Der über 70-Jährige übergab dieses im weiteren Verlauf an einen unbekannten Abholer.

Im Nachgang an die Übergabe wurde der über 70-Jährige misstrauisch und verständigte die Polizei.

Die AG Phänomene hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Degenfeldstraße, Rossinistraße und Unertlstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3, AG Phänomene Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden fast immer den Trick, dass sie die Angerufenen über vermeintliche Einbrüche in der Nachbarschaft informieren. Sie behaupten, dass sie deshalb in der Wohnung mögliche Geld- bzw. Schmuckbestände kontrollieren müssten.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, die sich nicht eindeutig legitimieren können.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse und teilen Sie keine Bankverbindungsdaten mit.

Beachten Sie vor allem:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

465. Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstenfall – Schwabing

In den Nachmittagsstunden (16:45 Uhr) des Montag, 28.03.2022, verließ ein 81-Jähriger seine Wohnung im Bereich des Nordfriedhofs (Dietlindenstraße) und kehrte seitdem nicht wieder in diese zurück. Der 81-Jährige ist möglicherweise orientierungslos und benötigt Hilfe. Er ist zudem auf regelmäßige Medikamente angewiesen.

Trotz intensiver polizeilicher Fahndungsmaßnahmen, insbesondere einer Überprüfung möglicher Aufenthaltsorte sowie in den öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Englischen Garten, konnte der Vermisste bislang nicht angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Ca. 165-170 cm, etwa 70 kg, schlank mit sichtbarem Bauchansatz, graue kurze Haare, ohne Bart, ohne Brille, er ist bekleidet mit einer beigen Baumwollhose (Chino-Hose), braunen Lederhalbschuhen, einem bordeauxrotes Polohemd, eine Jacke oder Mobiltelefon führt er nicht mit

Zeugenaufruf:

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Nähere Informationen zu dem Vermissten sind unter nachfolgendem Link abrufbar:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/027313/index.html.

466. Staatsschutzrelevante Delikte – Nymphenburg und Obermenzing

Fall 1:

Im Zeitraum von Freitag, 25.03.2022, 00:00 Uhr bis 11:00 Uhr, brachten ein oder mehrere unbekannte Täterinnen oder Täter im Bereich des Nymphenburger Schlossparks mehrere Schmierschriften mit staatsschutzrelevantem Inhalt an insgesamt vier Gebäuden und Bauwerken an. Die Schmierschriften wiesen teilweise auch einen Bezug zur NS-Zeit auf.

Im Anschluss an die Tathandlung entfernten sich die Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 44 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Nymphenburger Schlossparks Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Sonntag, 27.03.2022, gegen 08.00 Uhr, informierte ein Anwohner den Polizeinotruf 110 über eine zunächst unbekannte männliche Person, welcher an einem Bauzaun im Bereich der Bauseweinallee gerüttelt und hierbei mehrere Äußerungen mit Bezug zur NS-Zeit getätigt hätte.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Täter zunächst nicht mehr angetroffen werden.

Gegen 10:30 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 45 (Pasing) ein Kleinkraftradfahrer festgestellt, welcher die Dorfstraße ohne Helm befuhr. In der Folge entzog sich der Fahrer kurzzeitig der polizeilichen Anhaltung, konnte jedoch wenig später im Bereich des Betzenwegs angetroffen und kontrolliert werden.

Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 22-Jährige mit Wohnsitz in München für die zuvor getätigten Aussagen mit staatsschutzrelevantem Inhalt verantwortlich sei.

Des Weiteren ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung des Tatverdächtigen. Während der nachfolgenden polizeilichen Maßnahmen konnte bei diesem zudem ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Im Anschluss an diese Maßnahmen wurde der 22-Jährige wieder entlassen.

Er wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Trunkenheit im Verkehr und einem Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt.

Das Kommissariat 44 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.