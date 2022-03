A 72/KÖDITZ, LKR. HOF. Ein 41-jähriger Autodieb schaffte es am Montag von Heilbronn bis in den Landkreis Hof. Dort stoppten mehrere Einsatzkräfte den Mann in dem gestohlenen Jeep und nahmen ihn fest. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz nach 7 Uhr morgens bemerkte der 56-jährige Autobesitzer aus Neckarsulm, dass sein Jeep im Lauf der Nacht spurlos verschwunden war. Er verständigte sofort die Polizei, woraufhin die ersten Fahndungsmaßnahmen anliefen. Kaum eine Stunde später ergaben sich Hinweise auf das gestohlene Fahrzeug, welches auf der Autobahn A 70 im Landkreis Bamberg unterwegs sei. Mehrere Polizeistreifen unterschiedlicher oberfränkischer Dienststellen suchten daraufhin gezielt nach dem Auto. Die Schlinge um den Dieb zog sich schließlich auf der Autobahn A 9 zu, auf der der Mann zwischenzeitlich in Richtung Norden fuhr. Nachdem ausreichend Streifenwägen der Verkehrspolizei Hof sowie der umliegenden Dienststellen zu dem Jeep aufgeschlossen hatten, stoppten die Beamten den Wagen kurz hinter dem Autobahndreieck Bayerisches Vogtland und nahmen den 41-jährigen polnischen Fahrer umgehend fest. Er bezog zunächst Quartier in der Haftzelle und muss sich wegen des Diebstahls jetzt strafrechtlich verantworten.