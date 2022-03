PLANKENFELS, LKR. BAYREUTH. Erneut schafften es Betrüger ihre Opfer am Telefon zu täuschen. Diesmal traf es einen Mann aus Plankenfels. Er saß der Geschichte, dass sein eigener Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe auf und legte eine vermeintliche Kautionssumme für einen Geldabholer bereit. Die Kripo Bayreuth hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitagnachmittag, 25. März 2022, klingelte das Telefon des älteren Herrn aus Plankenfels. Am anderen Ende der Leitung stellte sich ein Polizist vor und erzählte von einem schwerwiegenden Unfall, den der Sohn des Mannes verursacht haben soll. Um eine Haftstrafe zu vermeiden, sei eine hohe Bargeldsumme notwendig.

Mit derartigen fingierten Geschichten überrumpelten vermeintliche Amtsträger in der Vergangenheit wiederholt ihre Betrugsopfer. Sie gehen dabei äußerst professionell vor und setzen die meist älteren Frauen und Männer mit geschickter Gesprächsführung permanent unter Druck und halten sie, teils über Stunden, am Telefon. Dabei passen sie die Legenden den Begebenheiten an und wechseln sogar im Gesprächsverlauf die Bezugspersonen. Schnell wird die Aussage eines falschen Polizisten durch einen anwesenden Staatsanwalt untermauert und durch Zeitdruck weiter Stress auf die Geschädigten ausgeübt. Hierbei fällt oft der Begriff „Kaution“, der in Deutschland, insbesondere bei Verkehrsunfällen und anders als im europäischen Ausland, in der Regel keine Anwendung findet. Die Polizei oder auch die Staatsanwaltschaft fordert niemals Geld oder Wertgegenstände am Telefon!

Der Plankenfelser ging der fingierten Geschichte auf den Leim und bestätigte, dass er bereit sei, Geld für seinen Sohn aufzubringen. Gegen 15.30 Uhr später erschien sodann eine unbekannte männliche Person an dem zuvor ausgemachten Übergabeort in der Hauptstraße und nahm die hinterlegte Geldtasche an sich. Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

geschätzt 1,70 Meter groß und 30 - 35 Jahre alt

trug eine dunkle Jeans und ein helles Hemd

hatte kurze schwarze Haare

führte eine schwarze Umhängetasche mit sich

Wie sich der Mann von der Tatörtlichkeit entfernte, ist leider nicht bekannt. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Hinweise von Zeugen, die am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, im Bereich der Hauptstraße in Plankenfels verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.

Zugleich warnen die Kriminalbeamten wiederholt vor der Masche der Betrüger: