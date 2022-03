COBURG. Einen grünen Sirion Daihatsu mit den Kennzeichen CO-AN258 entwendeten bislang Unbekannte in den vergangenen Tagen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 31-jährige Besitzer stellte seinen Daihatsu am Montag, 14. März 2022, vor seinem Anwesen in der Ketschendorfer Straße ab. Am gestrigen Montag, gegen 20.30 Uhr, musste er das Fehlen des Autos feststellen und verständigte die Polizei. Die Täter haben das knapp 17 Jahre alte Auto ohne Fahrzeugschlüssel geöffnet und sind unerkannt entkommen.

Zeugen, die im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Ketschendorfer Straße beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Kripo in Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.