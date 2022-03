NIEDERBAYERN / LANDSHUT. Am 28.03.2022 fand in den Räumlichkeiten der Regierung von Niederbayern das Sicherheitsgespräch für den Regierungsbezirk Niederbayern statt. Das Ergebnis des Sicherheitsberichts 2021 fiel für alle Beteiligten positiv aus.

Im Rahmen des diesjährigen Sicherheitsgesprächs zwischen dem Polizeipräsidium Niederbayern und der Regierung von Niederbayern stellten Polizeipräsident Manfred Jahn, Polizeivizepräsident Manfred Gigler, Leitender Kriminaldirektor Paul Mader sowie Kriminaldirektor Michael Krickl am 28.03.2022 Regierungspräsidenten Rainer Haselbeck, Regierungsvizepräsidenten Dr. Helmut Graf, Margit Nitsche, Leiterin des Bereichs Sicherheit, Kommunales und Soziales sowie Robert Meier, Leiter des Sachgebiets Sicherheit und Ordnung, den Sicherheitsbericht 2021 des Polizeipräsidiums Niederbayern vor.

„Niederbayern ist erneut der sicherste Regierungsbezirk mit der geringsten Kriminalitätsbelastung. Kompliment an unsere Polizei zu ihrer hervorragenden Arbeit! Sicherheit ist das Fundament einer guten Lebensqualität. Sie hält uns buchstäblich den Rücken frei in Arbeit und Freizeit. Die aktuelle Ukraine-Krise zeigt uns in dramatischer Weise, was Sicherheit und ein funktionierender Rechtsstaat bedeuten“, hieß Regierungspräsident Rainer Haselbeck die Gäste willkommen. Er bedankte sich bei Polizeipräsident Jahn für die gute Zusammenarbeit, auch im Hinblick auf die aktuellen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Ukraine: „Die Regierung von Niederbayern kann sich bei der Organisation von Registrierung, Verteilung und Unterbringung der Kriegsflüchtlinge auf die Unterstützung der Polizistinnen und Polizisten verlassen. Danke dafür!“

Niederbayern bleibt der sicherste Regierungsbezirk Bayerns

„Im Jahr 2021 ging die Zahl der registrierten Straftaten um beinahe zehn Prozent auf 37.832 Straftaten zurück. Das bedeutet gleichzeitig den niedrigsten Stand in den letzten zehn Jahren. Auch die Aufklärungsquote konnte im Vergleich zum Vorjahr nochmals gesteigert werden und beträgt nun 72,9%. Mit dieser Aufklärungsquote liegt die niederbayerische Polizei über dem bayernweiten Durchschnitt von 66,9%.

Der Regierungsbezirk Niederbayern nimmt mit einer Häufigkeitszahl von 3.034 den bayernweiten Spitzenplatz für die geringste Kriminalitätsbelastung ein.“, fasst Polizeipräsident Manfred Jahn die Sicherheitslage zusammen.

Deutliche Rückgänge können in den Deliktsbereichen der Gewalt- und Diebstahlsdelikte sowie der Straßenkriminalität festgestellt werden. Neben den Abnahmen im deutlichen zweistelligen Prozentbereich ist insbesondere die hohe Aufklärungsquote von 90,6% im Bereich der Gewaltkriminalität erwähnenswert. Die Fallzahlen der Straßenkriminalität gingen niederbayernweit um 15,4% auf 5.367 Straftaten zurück.