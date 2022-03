JETTINGEN-SCHEPPACH. Am 28.03.2022, um 18:25 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Pkw-Fahrer die BAB A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Hierbei fuhr er auf dem linken der drei Fahrstreifen. Zwischen der Anschlussstelle Zusmarshausen und der Anschlussstelle Burgau platzte an dem Fahrzeug ein Kühlmittelschlauch, was zu einer starken Dampfentwicklung im Fahrgastraum führte. Die Sicht des 43-Jährigen war derart eingeschränkt, dass er auf dem linken Fahrstreifen anhalten musste. Hierzu verringerte er seine Geschwindigkeit. Ein dahinter befindlicher 49-jähriger, sowie ein weiterer 63-jähriger Pkw-Fahrer erkannten die Situation und reduzierten ebenfalls ihre Geschwindigkeit. Der 48-jährige Fahrer eines weiteren Fahrzeugs erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 63-jährigen auf, der dadurch mit dem vor ihm befindlichen Pkw des 49-Jährigen kollidierte. Das Fahrzeug des 63-Jährigen geriet durch die Kollision ins Schleudern und prallte letztlich gegen einem Sattelzug, der sich auf dem rechten Fahrstreifen befand. Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Personen leicht verletzt und zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zur Unfallaufnahme und zur Räumung der Unfallstelle musste die BAB A8 zeitweise komplett gesperrt werden. Die Fahrbahn wurde um 22:45 Uhr wieder freigegeben. Zudem wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Zusmarshausen ausgeleitet. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 175.000 Euro. Die beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Absicherung und Räumung der Unfallstelle waren die freiwilligen Feuerwehren Burgau und Zusmarshausen vor Ort.

(APS Günzburg)