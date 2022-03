OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Seit Sonntagmittag wird ein 43-jähriger Mann vermisst, der sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Daher bittet die Obernburger Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

Der 43-jährige Zigmunds Streilis verließ nach derzeitigen Erkenntnissen am Sonntagmittag seine Wohnung in Obernburg und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Seitdem fehlt jeglicher Hinweis auf seinen Aufenthaltsort. Möglicherweise befindet der Mann sich in einer psychischen Ausnahmesituation.

Von dem Vermissten liegt folgende Personenbeschreibung vor:

180 cm groß

Kräftige Figur

Bekleidet mit grauer Jogginghose, grauem Pullover, dunkelblauer Steppjacke mit Kapuze und graublauen Sommerschuhen

Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06022/6290 mit der Polizeiinspektion Obernburg in Verbindung zu setzen.