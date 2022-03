INGOLSTADT, STADTTEIL ETTING, Heute Früh (28.03.2022) geriet ein Gartenhaus in einem Schrebergarten im Ingolstädter Ortsteil Etting in Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro, eine Person zog sich Brandverletzungen zu. Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm die weiteren Ermittlungen.

Gegen 05:06 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle der Brand einer Gartenhütte in einer Kleingartenanlage an der Kipfenberger Straße mitgeteilt. Den alarmierten Feuerwehrkräften gelang es den Brand unter Kontrolle zu bringen. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Der 58-jährige Pächter der Parzelle versuchte zunächst selbst den Brand zu löschen und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Gartenhütte in Brand geriet kurz nachdem der darin befindliche Holzofen durch den Pächter befeuert worden war.