0623 – Einbruch in Anwaltskanzlei

Innenstadt – Zwischen Freitag (25.03.2022) und Sonntag (27.03.2022) wurde in eine Anwaltspraxis in der Fuggerstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) eingebrochen. Nachdem der unbekannte Täter ein Fenster im Hinterhof aufgehebelt hatte, gelangte er in die Büroräume. Ob hierbei Gegenstände entwendet wurden, bedarf noch weiteren Ermittlungen. Der vom Täter hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810 entgegen.

0624 – Exhibitionist: Zeugen gesucht

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (27.03.2022) kurz vor 20.00 Uhr, ging eine 22-jährige Frau im Bereich der Grünanlage / Park an der Berliner Allee spazieren. Hierbei joggte ein Mann an ihr vorbei, blieb wenige Meter danach stehen, zog seine Hose herunter und manipulierte an seinem Glied. Hierbei suchte er den Blickkontakt zu der jungen Frau, bevor er wieder verschwand.

Er wurde wie folgt von der Geschädigten beschrieben:

ca. 25- 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur, dunkelhäutig; er war bekleidet mit einer grauen Jogginghose, einer grauen Jacke und trug weiße Turnschuhe (vermutlich der Marke NIKE).

Hinweise nimmt auch hier die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810 entgegen.

0625 – Dumm gelaufen: Plötzlich ist das Fenster zu



Innenstadt – Heute (28.03.2022) kurz nach Mitternacht, befanden sich zwei junge Frauen (16 und 18 Jahre alt) in der Herrenbachstraße in einer misslichen Lage. Die beiden waren aufs Dach geklettert, offenbar um dort einen Joint zu rauchen. Eine nichtsahnende Nachbarin schloss das Dachfenster, so dass die Jugendlichen nicht mehr ins Haus gelangen konnten. Feuerwehrkräfte verhalfen den jungen Frauen wieder ins Haus, wo sie sich dann gegenüber den ebenfalls am Einsatz beteiligten Polizeibeamten offenbaren mussten. Eine Wohnungsnachschau nach möglichen weiteren Drogen-Utensilien verlief negativ. Laut den Aussagen der „unfreiwilligen Dachbewohnerinnen“ hatten diese den Joint geschenkt bekommen – was ihnen jetzt allerdings eine Anzeige beschert.

0626 – Autos beschädigt: Zeugen gesucht

Hochzoll – Im Zeitraum zwischen Samstag (26.03.2022) 12.00 Uhr und Sonntag (27.03.2022) 17.30 Uhr, wurden an zwei in der Roßhauptener Straße (Höhe Hausnummer 26) geparkten Fahrzeugen (weißer Nissan Note und roter Nissan Micra) jeweils die Windschutzscheiben mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

0627 – Unfallflucht: Zeugen gesucht

Hochzoll – Am vergangenen Samstag (26.03.2022) zwischen 13.30 und 14.30 Uhr wurde ein im Scharnitzer Weg (Höhe Hausnummer 3) geparkter schwarzer Ford Kuga im Heckbereich angefahren. Der Streifschaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Hinweise bitte ebenfalls an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.