ERDWEG/LKR. DACHAU Am gestrigen Sonntag, 27.03.2022, wurde der Polizei ein Brand in einem Waldstück bei Kleinberghofen in Erdweg gemeldet.

Gegen 14:45 Uhr bemerkte und meldete ein Zeuge auf dem Weg von Kleinberghofen in Richtung Neusreuth die Feuerentwicklung in den Jungbäumen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren keine Personen mehr vor Ort. Eine Fläche von circa 2500 m2 mit Bäumen und Grasfläche waren schon verbrannt, bis die Feuerwehr den Brand eindämmen konnte.

Die trockene Witterung der letzten Wochen hat die Waldbrandgefahr zusätzlich erhöht. Waldbesucher werden deshalb um besondere Vorsicht und Umsicht gebeten.

Werfen Sie keine Flaschen weg; sie können durch den sogenannten Brennglaseffekt ein Feuer auslösen

Werfen Sie niemals Zigarettenkippen aus dem Auto- oder Zugfenster

Rauchen Sie nicht und entzünden Sie kein offenes Licht in Wäldern oder auf Wiesen

Entzünden Sie kein offenes Feuer oder grillen im Wald oder in Wald-Nähe – Waldränder sind durch die Einwirkung von Wind und Sonne besonders ausgetrocknet und damit gefährdet

Parken Sie im Wald nur auf ausgewiesenen Flächen – auch heiße Auspuffrohre oder Katalysatoren können auf Wiesen einen Brand entzünden

Halten Sie Zufahrten und Wege für Einsatzfahrzeuge frei

Falls Sie einen Waldbrand entdecken – auch wenn es sich noch um ein vermeintlich kleines Feuer oder Rauchentwicklung handelt: 112 rufen

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt zu dem Brandfall in Kleinberghofen und der bisher unklaren Brandursache. Nach jetzigem Erkenntnisstand gehen die Ermittler von fahrlässiger Brandstiftung aus. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Personen, die Hinweise zu dem beschriebenen Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 bei der Kriminalpolizei in Fürstenfeldbruck zu melden.