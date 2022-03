FÜRSTENFELDBRUCK Am Sonntag, den 27.03.2022, kam es in Fürstenfeldbruck zum Brand einer Garage. Gegen 17:15 Uhr bemerkte eine Zeugin das Feuer und verständigte die Einsatzkräfte. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen, der Innenraum der Garage wurde jedoch zerstört, auch ein Nachbarraum und eine weitere Garage wurden durch Rauch und Ruß in Mitleidenschaft gezogen.

Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 20.000 Euro.

Im näheren Umfeld der Garage wurden kurz vor dem Brand verdächtige Personen beobachtet. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt derzeit wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Eventuell vorhandene Zeugen werden gebeten, ungewöhnliche Wahrnehmungen in zeitlicher und räumlicher Nähe zum Brand in der Buchenauer Straße unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden.