RIMPAR, OT MAIDBRONN, LKR. WÜRZBURG. Bei einem Einbruch in ein Ingenieurbüro sind im Laufe des vergangenen Wochenendes hochwertige Geräte entwendet worden. Dem Täter gelang es, mit seiner Beute unerkannt zu entkommen. Im Rahmen ihrer Ermittlungen hofft die Kripo Würzburg nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.



Der Einbruch muss ich nach derzeitigem Ermittlungsstand im Zeitraum zwischen Freitagabend, 17.00 Uhr, und Sonntagvormittag, 11.30 Uhr, ereignet haben. Durch gewaltsames Öffnen einer Kellertüre gelangte der Täter in das Gebäude in der Estenfelder Straße, wo er sich auf die Suche nach Beute machte. Der Wert des Diebesguts dürfte nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen. Es ist davon auszugehen, dass die Beute zum Abtransport in ein Fahrzeug verladen wurde.



Die Kriminalpolizei Würzburg richtet nun folgende Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat am vergangenen Wochenende in Maidbronn etwas Verdächtiges beobachtet, das mit dem Einbruch in der Estenfelder Straße in Zusammenhang stehen könnte?

Wer ist möglicherweise auf verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam geworden?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.