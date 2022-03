FREISING Am heutigen Montag (28.03.2022) wurden in den frühen Morgenstunden zwei verletzte Personen in einem Einfamilienhaus in Freising aufgefunden.

Das Ehepaar wurde zur Behandlung der schweren Verletzungen in Kliniken nach München gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Landshut und die Kriminalpolizei Erding ermitteln derzeit zur bislang unklaren Herkunft der Verletzungen.