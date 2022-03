COBURG. Unbekannte Täter brachten am Wochenende politische Schmierereien an und zerstachen die Reifen eines Fahrzeuges auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Callenberger Straße. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In den frühen Stunden des Samstags beschmierten die Täter ein Lieferfahrzeug des Geschäfts und zerstachen die Reifen. Zudem sprühten die Unbekannten auf die Einfahrt des Verbrauchermarktes ein Hakenkreuz und Aussagen, die sich gegen den russischen Krieg in der Ukraine beziehen. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.