451. Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts – Fortführung der Absuchmaßnahmen in Kipfenberg

-siehe Nachtrag zur Medieninformation vom 23.11.2021, Nr. 1782

-siehe Medieninformation vom 28.01.2022, Nr. 133

Wie bereits berichtet, kam es im Sommer 2020 in einem Waldgebiet bei Kipfenberg zur Auffindung eines menschlichen Oberschenkelknochens. Dies führte in der Folge in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt zu einem DNA-Treffer, in Bezug auf die in München seit dem Jahr 1995 vermisste Sonja Engelbrecht. Die Ermittlungen aufgrund ihres Verschwindens waren bereits im Jahr 1995 von der Münchner Mordkommission geführt worden.

Aufgrund dieses Ermittlungsergebnisses wurden bereits im November 2021 an drei Tagen intensive und aufwendige Absuchmaßnahmen in dem betreffenden Waldgebiet bei Kipfenberg initiiert. Die Absuchen führten im Ergebnis bislang nicht zum Auffinden weiterer tatrelevanter Gegenstände. Die Ermittlungen beim zuständigen Kommissariat 11 des Polizeipräsidium München gingen in dieser Sache jedoch entsprechend weiter.

Am Freitag, 28.01.2022 wurde dazu ergänzend eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt. Dies für den Fall, dass jemand Hinweise geben kann, die zur Klärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters führen würden. Zusätzlich wurde in diesem Zusammenhang noch ein Zeugenaufruf veröffentlicht.

Witterungsbedingt können nun ab Montag, 28.03.2022 im Bereich Kipfenberg für voraussichtlich vier Tage ergänzende Absuchmaßnahmen vorgenommen werden. Dafür sind unter Federführung des Kommissariats 11 wieder Beamte der Bereitschaftspolizei sowie weitere Unterstützungskräfte des Polizeipräsidiums München, des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord und spezielle Leichensuchhunde aus Kroatien eingesetzt. Die Örtlichkeiten, die hierbei abgesucht werden, sind ein Ergebnis entsprechender fallbezogener Bewertungen, die von der Ermittlungsdienststelle vorgenommen wurden.

452. Tötungsdelikt; Zeugenaufruf mit Upload-Portal – Milbertshofen

-siehe Medieninformation vom 15.03.2022, Nr. 357

-siehe Medieninformation vom 16.03.2022, Nr. 369

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Montag, 14.03.2022, gegen 17:10 Uhr, am Korbinianplatz in München eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, bestehend aus Jugendlichen und Heranwachsenden.

Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde mit scharfer Gewalt ein 18-jähriger Iraker tödlich und ein 15-jähriger Deutsch-Türke (beide mit Wohnsitzen in München) schwer verletzt.

Für eine umfassende Aufklärung bittet die Polizei um Ihre aktive Mithilfe.

Sollten Sie Foto-, Video- oder Audioaufnahmen vom Ereignisort bzw. aus der unmittelbaren Umgebung des Geschehens im Zeitraum von 17:00 bis 17:30 Uhr gemacht haben, möchten wir Sie bitten, diese der Polizei möglichst umgehend über dieses Upload-Formular zur Verfügung zu stellen.

https://medienupload-portal02.polizei.bayern.de

Sofern die Übermittlung Ihrer Mediendateien mit diesem Formular nicht funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle.

453. Brandfall – Berg am Laim

Am Sonntag, 27.03.2022, gegen 14:40 Uhr, informierte ein 51-Jähriger mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110 über einen Brand im Bereich eines Müllhauses in der Bad-Schachener Straße. Des Weiteren wurde mitgeteilt, dass sich unmittelbar vor der Brandentstehung zwei männliche unbekannte Personen im Bereich des Müllhauses aufgehalten hätten.

Der Brand konnte in der Folge durch die Feuerwehr gelöscht werden. Insgesamt wurden durch den Brand vier Müllcontainer zerstört und die Hausfassade wurde erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Brand durch die unbekannten männlichen Personen vorsätzlich gelegt wurde. Die beiden Personen können nicht näher beschrieben werden.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bad-Schachener-Straße, Krumbadstraße, Heilbrunner Straße und Bad-Kreuther-Straße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.