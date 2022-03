HAUSEN B. WÜRZBURG, LKR. WÜRZBURG U. WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben sich Unbekannte Zugang zu zwei Rastanlagen verschafft und die dortigen Spielautomaten aufgebrochen. Die Verkehrspolizeiinspektionen Aschaffenburg-Hösbach und Schweinfurt-Werneck haben die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und hoffen nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.



Spielautomaten an Rastanlage Riedener Wald-West aufgebrochen



Am Samstag, gegen 23:30 Uhr, verschafften sich zwei Unbekannte über eine rückwärtige Tür Zugang zum Gebäude der Rastanlage Riedener Wald-West. Die beiden Männer gingen dort gezielt die beiden im Kassenbereich aufgestellten Spielautomaten an und öffneten diese gewaltsam. Die Täter flüchteten mit ihrer Tatbeute von rund 3.000 Euro in unbekannte Richtung.



Gleichgelagerter Fall an Rastanlage Spessart-Nord



In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:50 Uhr, stiegen zwei Unbekannte über ein Fenster in die Rastanlage Spessart-Nord ein und entwendeten aus den dortigen Spielautomaten rund 1.000 Euro Bargeld. Anhand der Videoaufzeichnungen aus dem Gebäude ist davon auszugehen, dass es sich um die gleichen Täter wie an der Rastanlage Riedener Wald-West handelt. Auch hier konnten diese unerkannt entkommen.



Zeugenhinweise erbeten



Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeiinspektionen Aschaffenburg und Würzburg übernommen. Die beiden Sachbearbeiter erhoffen sich nun auch Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer konnte in den genannten Zeiträumen an den beiden Rastanlagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Aschaffenburg, Tel. 06021/857-1733 oder der Kriminalpolizei Würzburg, Tel. 0931/457-1732, in Verbindung zu setzen.