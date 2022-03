HAUZENBERG (LKRS. PASSAU). Am Freitag hat es im Hauzenberger Ortsteil Raßreuth gebrannt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Am Freitag (25.03.2022) wurde die Integrierte Leitstelle gegen 07:40 Uhr per Notruf verständigt, weil in einem unbewohnten Nebengebäude ein Brand ausgebrochen war. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf das bewohnte Hauptgebäude verhindern. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat noch am Freitag die Ermittlungen vor Ort übernommen. Als mögliche Brandursache konnte ein Beamer ausgemacht werden, der offenbar aufgrund eines technischen Defekts in Brand geriet. Hinweise auf ein Fremdverschulden, fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung konnten nicht festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden bewegt sich Schätzungen zufolge auf einen Betrag im unteren sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

