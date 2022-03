Aschaffenburg. Am frühen Samstagabend wurden zwei Jugendliche von zwei ihnen unbekannten Tätern im Park Schöntal mit einem Messer bedroht und einer von ihnen ausgeraubt. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen gelang einer Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg wenig später die Festnahme von zwei Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen des Tatgeschehens.

Gegen 17:15 Uhr verwickelten zwei zunächst unbekannte Straftäter einen 16- und 17-Jährigen in ein Gespräch. Im Gesprächsverlauf forderten sie schließlich unter Vorhalt eines Messers Bargeld und beraubten eines ihrer Opfer. Einer der Geschädigten meldete die Tat sofort über Polizeinotruf. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch Streifen der Polizeiinspektion Aschaffenburg und der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach führten zeitnah zum Ermittlungserfolg. In der Frankfurter Straße gelange es einer Streifenbesatzung zwei dringend Tatverdächtige im Alter von 14 und 18 Jahren, die in der Stadt Aschaffenburg wohnhaft sind, vorläufig festzunehmen. Jeweils ein Messer und auch das erbeutete Bargeld im unteren zweistelligen Bereich konnten aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg übernahm die weiteren Ermittlungen, welche in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg geführt werden.

Zur weiteren Aufklärung der Tat sucht die Polizei Zeugen die vor, während oder nach der Tatausführung auf das Tatgeschehen aufmerksam geworden sind. Diese werden dringend gebeten, sich unter der Tel. 06021 / 857 – 1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.