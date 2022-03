JENGEN/WEINHAUSEN. Am 27.03.2022, gegen 12:35 Uhr, ereignete sich auf der B12, ca. 500 Meter vor der Parkplatz Weinhausen in Fahrtrichtung Kaufbeuren ein schwerer Verkehrsunfall. Die B12 ist seitdem gesperrt. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 58-jähriger Pkw-Fahrer mehrmals in den Gegenverkehr. Erst streifte er einen anderen 25-jährigen Pkw-Fahrer am Außenspiegel, danach fuhr er frontal in einen entgegenkommenden Pkw. In diesem befand sich ein 61-jähriger Pkw-Lenker. Dieser wurde durch den Aufprall schwer verletzt und im Pkw eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden und wurde mit dem Rettungswagen ins NFZ Kaufbeuren verbracht. Ein weiterer 30-jähriger Pkw-Fahrer konnte dem Zusammenstoß nicht mehr ausweichen und fuhr in die Unfallstelle hinein. Er und zwei weitere Insassen wurden lediglich leicht bis mittelschwer verletzt, alle kamen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Kempten verbracht. Es entstand ein bislang bekannter Sachschaden von ca. 80000 Euro. Da von der Staatsanwaltschaft Kempten ein Gutachter bestellt wurde ist die B12 bis auf Weiteres gesperrt.(PI Buchloe)