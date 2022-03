Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Meitingen - Am Samstagnachmittag (26.03.2022), gegen 14.00 Uhr, wollte ein Motorradfahrer von Meitingen-Nord aus auf die B2 in Fahrtrichtung Augsburg auffahren. Der Fahrer verlor vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte in der Auffahrtsschleife.

Ein Notarzt wurde mit dem Hubschrauber zum Einsatzort geflogen. Die Auffahrt zur B2 war für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Der Fahrer wurde mit einer schweren Verletzung am Bein in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Am Motorrad entstand ein Sachschaden im unteren viertstelligen Bereich.

Heiße Asche entzündet Uferböschung

Wörnitzstein - Zwei 25 und 48 Jahre alte Angler aus Stadtbergen befischten vom 25.03. auf 26.03. die Wörnitz bei Wörnitzstein. Am Nachmittag des 26.03. brachen die beiden ihre Zelte ab und räumten ihren Angelplatz. Dabei entsorgten sie auch Asche aus einer mitgeführten Feuerschale am Ufer der Wörnitz. Die noch nicht vollständig erkaltete Asche entzündete den ausgetrockneten Uferbewuchs.

Zur Bekämpfung des Brandes rückte die Feuerwehr Wörnitzstein an. Die 25 Mitglieder der Wehr löschten das Feuer, das sich zwischenzeitlich auf ca. 250 qm ausgebreitet hatte. Gegen die beiden Angler wurde ein Verfahren wegen des unsachgemäßen Umgangs mit der heißen Asche eingeleitet. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.