ZIRNDORF. (410) In der Nacht von Freitag (25.03.2022) auf Samstag (26.03.2022) brachen Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in Zirndorf (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Einbrecher verschafften sich durch das Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Fahrradgeschäfts in der Rudolf-Diesel-Straße. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Aus dem Geschäft entwendeten die Unbekannten zwei hochwertige Fahrräder der Marke „Specialized“ ( grün-schwarzes Herren-Pedelec und grau-schwarzes Carbon-Mountainbike) im Gesamtwert von circa 30.000 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Michael Petzold