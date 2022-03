NÜRNBERG. (409) Am Samstagnachmittag (26.03.2022) beklebten fünf Aktivisten mehrere Bankfilialen in der Nürnberger Innenstadt und verursachten hierdurch mehrere Tausend Euro Sachschaden. Gegen die Tatverdächtigen wird nun strafrechtlich ermittelt.



Gegen 13:00 Uhr teilten Verantwortliche zweier Bankfilialen am Lorenzer Platz mit, dass mehrere Personen Plakate an die Fensterscheiben kleben sollen. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte, konnten fünf Personen angetroffen werden, welche mindestens 17 Plakate mit Kleister an Fensterscheiben der Geldinstitute angebracht hatten.

Die Polizei stellte den Kleister sowie mehrere weitere Plakate sicher und leitete mehrere Ermittlungsverfahren gegen die fünf Tatverdächtigen (vier Männer im Alter von 20, 24, 47 und 59 Jahren sowie eine 23-jährige Frau) ein. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

