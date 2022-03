441. Organisierter Callcenterbetrug; Festnahme falscher Polizeibeamter – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 23.03.2022, gegen 09:00 Uhr erhielt eine 62-jährige Münchnerin in ihrer Wohnung einen Anruf von einem ihr unbekannten Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab und ihr mitteilte, dass nach einem Raubüberfall in der Nachbarschaft bei den zwischenzeitlich verhafteten Tätern ein Zettel mit ihrer Adresse aufgefunden wurde. Der vermeintliche Beamte überzeugte die Rentnerin von einer notwendigen Kooperation mit der Polizei, um die Bande dingfest machen zu können.

Die Frau wurde unter absolutem Stillschweigen angewiesen, Geld von ihrem Konto abzuheben und dieses (mehrere tausend Euro) in einem Kuvert an einen Abholer zu übergeben. Die Geldübergabe, die wenige Stunden später an ihrer Wohnungstür erfolgte, wurde während des anhaltenden Telefonates koordiniert.

Bei Ermittlungen der AG Phänomene in anderen Fällen des organisierten Callcenterbetrugs, bei denen sich ein Tatverdacht gegen einen 24- Jährigen und einen 28-Jährigen, beide Afghanen mit Wohnsitzen in Niedersachsen, ergab, konnten diese am Mittwoch, 23.03.2022, gegen Mittag, in der Bayerstraße festgenommen werden. Dabei wurde bei ihnen das Geld, das von der 62-Jährigen erbeutet wurde, aufgefunden und sichergestellt.

Die 62-Jährige wurde danach von den Beamten aufgesucht und ihr wurde die Fallkonstellation und die Tatsache, dass sie Opfer eines Betrugs wurde, erklärt.

Die Tatverdächtigen wurden wegen des Betrugs angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo der zuständige Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Warnhinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden fast immer den Trick, dass sie die Angerufenen über vermeintliche Einbrüche in der Nachbarschaft informieren.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, die sich nicht eindeutig legitimieren können.

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse und teilen Sie keine Bankverbindungsdaten mit.

Beachten Sie vor allem:

• Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

• Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

442. Organisierter Callcenterbetrug; Schockanruf, Festnahme eines Abholers – Planegg

Am Donnerstag, 17.03.2022, gegen 14:00 Uhr, erhielt eine 70-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Der unbekannte Anrufer gab vor, dass der Sohn der Seniorin einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem der Unfallgegner getötet worden sei.

Um eine Inhaftierung ihres Sohnes zu vermeiden, müsse die sie nun eine Kaution bei der Staatsanwaltschaft in Höhe von mehreren tausend Euro hinterlegen. Nachdem die Seniorin und der Anrufer sich auf einen Geldbetrag geeinigt hatten, kündigte der unbekannte Täter einen Abholer, welchem sie das Geld übergeben soll, an.

Gegen 15:55 Uhr erschien am Wohnanwesen der 70-Jährigen eine unbekannte männliche Person, an welche sie die verabredete Summe übergab. Zunächst konnte der Abholer unerkannt entkommen.

Im Nachgang wurde der Polizei bekannt, dass im Bereich Augsburg wenige Stunden nach der Tat ein 23-jähriger polnischer Fahrzeugführer und sein 25-jähriger polnischer Beifahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen wurden. Dabei wurde festgestellt, dass der 23-Jährige unter Drogeneinfluss den Pkw führte. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige wieder entlassen.

Im Laufe der Ermittlungen der AG Phänomene konnte ein dringender Tatverdacht gegen die beiden polnischen Staatsangehörigen für die Abholung in Planegg begründet werden. Die Beantragung der Haftbefehle war in Vorbereitung.

Am Freitag, 25.03.2022, wollte der 23-Jährige gegen 20:30 Uhr, seinen immer noch in Augsburg abgestellten Kia Pkw abholen. Er konnte durch die Polizeiinspektion Augsburg Süd vorläufig festgenommen werden, als er dort seinen Fahrzeugschlüssel abholen wollte und er wurde am Samstag, 26.03.2022 der Haftanstalt beim Polizeipräsidium München überstellt.

Der zuständige Ermittlungsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I einen Untersuchungshaftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall und insbesondere zur Ergreifung des zweiten Tatverdächtigen führt die AG Phänomene.

443. Festnahme nach Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug – Obergiesing

Am Donnerstag, 24.03.2022, gegen 13:00 Uhr, meldete ein Zeuge dem Notruf, wie er eine Person dabei beobachten konnte, wie diese aus dem offen stehenden Kofferraum eines geparkten Pkw zwei Werkzeugkoffer entwendete.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolgreich. Ein 36-jähriger Münchner konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Im Anschluss wurde er zur Sachbearbeitung zur Polizeiinspektion gebracht.

Die entwendeten Gegenstände wurden dem rechtmäßigen Inhaber zurückgegeben. Der Wert der Gegenstände betrug mehrere hundert Euro.

Der 36-Jährige wurde unter anderem wegen Diebstahl aus einem Kfz angezeigt.

Die weitere Sachbearbeitung in diesem Fall wird durch das Kommissariat 54 des Polizeipräsidiums München geführt.

444. Mehrere Fälle des Diebstahls aus Zigarettenautomaten – Ismaning/Gräfelfing/ Bogenhausen

Zwischen Donnerstag, 10.03.2022, und Mittwoch, 23.03.2022, kam sowohl im Stadtgebiet, als auch im Landkreis München zu mehreren Fällen des Diebstahls aus Zigarettenautomaten.

Unter gewaltsamem Aufbrechen der Automaten konnten der oder die unbekannten Täter Bargeld und Zigaretten erbeuten. Der erste Fall ereignete sich am Donnerstag 10.03. auf Freitag, 11.03.2022 in der Osterfeldstraße in Ismaning, der zweite Fall am Montag, 21.03.2022, in der Seeholzenstraße in Gräfelfing/Lochham, der dritte Fall am Mittwoch, 23.03.2022 in der Oberföhringer Straße in Bogenhausen.

Das Kommissariat 52 hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Osterfeldstraße in Ismaning oder in der Seeholzenstraße in Gräfelfing/Lochham, oder in der Oberföhringer Straße in Bogenhausen Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

445. Ergebnisse des „24-Stunden-Blitzmarathon“ am 24./25.03.2022 – Stadt und Landkreis München

Von Donnerstag, 24.03.2022, 06:00 Uhr, bis Freitag, 25.03.2022, 06:00 Uhr, beteiligte sich das Polizeipräsidium München an dem bayernweiten „24-Stunden-Blitzmarathon“.

Während der Aktion wurden von der Münchner Polizei 89 Kontrollstellen im Präsidiumsbereich eingerichtet. Dabei wurden rund 1200 Geschwindigkeitsverstöße beanstandet.

Hervorzuheben war am Donnerstag, 24.03.2022, gegen 12 Uhr ein 38-jähriger Motorradfahrer der im Bereich einer Schule in der Ackermannstraße / Elisabeth-Kohn-Straße mit rund 88 km/h bei zulässigen 30 km/h mit einem Kawasaki Motorrad gemessen, angehalten und beanstandet wurde.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen wurden rund 200 andere Verkehrsverstöße, u.a. verbotene Nutzung von Mobiltelefonen, nicht angelegte Sicherheitsgurte, Fahrt unter Einfluss von berauschenden Mitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis, angezeigt.

Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Ursachen bei tödlichen Verkehrsunfällen. Deshalb wird die Münchner Polizei auch außerhalb des Blitzmarathons weiter konsequent die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit überwachen und wenn nötig ahnden.

446. Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer – Unterschleißheim

Am Freitag, 25.03.2022, gegen 12:45 Uhr, befuhr eine 56-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad die Fahrbahn der Hauptstraße in nordöstlicher Richtung. Sie wollte auf den Gehweg auffahren, wobei sie stürzte. Ein Zeuge alarmierte den Notruf, woraufhin Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei zur Unfallstelle fuhren.

Nach derzeitigen Ermittlungstand verlor die Radfahrerin, die keinen Fahrradhelm trug, bei der Auffahrt auf den Bordstein ohne Fremdbeteiligung die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte kopfüber auf den Gehweg, wobei sie Kopfverletzungen erlitt. Sie wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und musste anschließend vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrrad wurde nicht beschädigt.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Verkehrspolizei München.

Hinweis:

Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, können durch diese Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Deshalb empfiehlt die Münchner Polizei allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

447. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Leichtkraftrad; eine Person verletzt – Kirchheim b. München

Am Freitag, 25.03.2022, gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 71-Jähriger aus dem Landkreis München mit einem Honda Leichtkraftrad die Kreisstraße M1 in Kirchheim bei München in Richtung Feldkirchen.

Zur gleichen Zeit befuhr eine 55-Jährige, ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München, mit einem Pkw, Nissan die Weißenfelder Straße in Richtung Feldkirchen und wollte an der Kreuzung zur M1 nach rechts in diese einbiegen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es beim Einbiegen der Pkw-Fahrerin in die M1 zum Zusammenstoß mit dem Leichtkraftradfahrer, der hierbei auf die Fahrbahn stürzte und sich verletzte. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An dem Leichtkraftrad entstand ein Totalschaden. Die 55-Jährige blieb unverletzt. An dem Pkw entstand ein leichter Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße M 11 für die Dauer von 1,5 Stunden gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizei München.

448. Kraftradfahrer kommt von Fahrbahn ab; eine Person tödlich verletzt – Obergiesing

Am Sonntag, 27.03.2022, gegen 03:35 Uhr, befuhr ein 50-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kraftrad, BMW von der Isar kommend die Candidstraße. Dort stürzte er. Ein Zeuge alarmierte den Polizeinotruf 110, woraufhin der Rettungsdienst von der Polizei informiert wurde und mehrere Einsatzkräfte der Polizei zum Unfallort geschickt wurden.

Nach dem derzeitigen ersten Ermittlungsstand kam der Kraftradfahrer in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der dortigen Mittelleitplanke und wurde von dem Kraftrad auf die Gegenfahrbahn abgeworfen. Er stürzte zu Boden und rutschte einige Meter über den Asphalt. Durch den Unfall erlitt der 50-Jährige lebensgefährliche Verletzungen, an denen er noch an der Unfallstelle erlag. Das Kraftrad wurde stark beschädigt. Während der Unfallaufnahme, die mehrere Stunden dauerte, war der betroffenen Bereich des Mittleren Rings gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizei München.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

449. Ladendiebstahl – eine Person nach Verfolgung festgenommen – Altstadt

Am Samstag, 26.03.2022, gegen 17:25 Uhr, entwendete ein 48-Jähriger mit bosnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland nach den ersten Ermittlungen hochwertige Kleidungsstücke im Wert von mehreren tausend Euro aus einem Ladengeschäft in der Maximilianstraße und flüchtete zu Fuß von der Tatörtlichkeit. Ein Mitarbeiter des Geschäfts informierte daraufhin den Polizeinotruf 110, weshalb zwei Streifen der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden. Weitere Zeugen teilten den Beamten mit, dass der Tatverdächtige kurz danach in einen BMW Pkw stieg und damit die Flucht fortsetzte.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige in dem Pkw festgestellt werden. Er konnte jedoch durch die eingesetzten Polizeibeamten nicht angehalten werden, da sich der Fahrzeugführer den Weisungen der Polizeibeamten widersetzte. Durch eine Vielzahl an Einsatzfahrzeugen wurde der 48-Jährige durch das Stadtgebiet München verfolgt. Hierbei missachtete er mehrere geltende Verkehrsregeln und rote Ampeln. In der Arnulfstraße konnte der BMW schlussendlich angehalten werden. Dabei kam es zum Zusammenstoß zweier Einsatzfahrzeuge mit dem BMW. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Sowohl an den Einsatzfahrzeugen, als auch am BMW entstand Sachschaden.

Der 48-Jährige konnte festgenommen werden und er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Bei der Festnahme leistete er Widerstand gegen die Einsatzkräfte und er verletzte einen der Beamten leicht.

Eine Vorführung beim Haftrichter wird im Laufe des Sonntags, 27.03.2022, erfolgen. Der 48-Jährige wurde unter anderem wegen Ladendiebstahl, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizei München.

450. Brandfall – Moosach

In den frühen Morgenstunden des Samstags, 26.03.2022, gingen bei der Rettungsleitstelle München mehrere Anrufe von Zeugen ein, welche einen Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Gärtnerstraße meldeten.

Es entstand eine größere Rauchentwicklung und der Brand griff auf die angrenzende Wohnung über. Die Münchner Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden elf Bewohner verletzt, von denen sechs Personen in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Der Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei (Kommissariat 13) hat noch in der Nacht vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen.