SCHLEHDORF, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Samstagnachmittag, 26. März 2022, gerieten drei Bootshüten am Kochelsee im Gemeindebereich von Schlehdorf in Brand. Das Feuer zerstörte alle drei Bootshäuser und die darin befindlichen Boote. Menschen kamen nicht zu Schaden, der entstandene Sachschaden wird im sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei Weilheim hat die Ermittlungen zur Brandursache unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft übernommen.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle (ILS) wurde am Samstagnachmittag gegen 14.00 Uhr ein Feuer im Bereich dreier Bootshäuser am Kochelsee im Gemeindebereich von Schlehdorf mitgeteilt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der regionalen Feuerwehren und der ebenfalls alarmierten Polizei standen die Bootshäuser bereits in Vollbrand. Die Bootshäuser mit den darin befindlichen Ruder- und Segelbooten konnten nicht mehr gerettet werden und wurden vollständig zerstört. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort. Die weiteren Untersuchungen werden von den Brandermittlern des Fachkommissariats 1 unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II geführt. Den entstandenen Sachschaden schätzen Feuerwehr und Kriminalpolizei im sechsstelligen Bereich. Aussagen zur Brandursache können derzeit noch nicht getroffen werden.

Zeugen des Brandes werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.