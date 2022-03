ZIRNDORF / GIEBELSTADT (LKRS. WÜRZBURG). (405) Seit Samstagmorgen (26.03.2022) wird der 14-jährige Julian Z. aus Giebelstadt (Lkrs. Würzburg) aus dem elterlichen Wohnanwesen vermisst. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste im Bereich Zirndorf (Lkrs. Fürth) aufhält.



Der 14-Jährige wurde zuletzt am Freitagabend (25.03.2022) im Wohnanwesen der Eltern in Giebelstadt gesehen. Am Samstagmorgen (26.03.2022) konnten die Eltern ihren Sohn nicht mehr in seinem Zimmer antreffen.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich Julian Z. in einer hilflosen Lage befindet. Möglicherweise hält er sich im Bereich Zirndorf (Lkrs. Fürth) auf.

Weitere Einzelheiten sowie ein Lichtbild des Vermissten können folgendem Link entnommen werden:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/027189/index.html

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Julian Z. geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Ochsenfurt unter 09331 87410, der Polizei in Zirndorf unter der Telefonnummer 0911 969270 oder dem Polizeinotruf 110 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold