Am Freitag, 25.03.2022, gegen 15:05 Uhr, wurde die Polizei über einen Brand eines Anbaus an einem Wohnhaus in Ihrlerstein informiert. Als die ersten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr am Brandort eintrafen, griff das Feuer bereits auf das Wohnhaus über.

Es wurde niemand verletzt. Ersten Schätzungen zu Folge entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Kelheim hat im Erstangriff die Ermittlungen aufgenommen, zur Klärung der Brandursache werden die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übertragen.

Veröffentlicht am 25.03.2022, 18.05 Uhr