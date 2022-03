BALZHAUSEN. Am frühen Freitagnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw.

Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin fuhr auf der Kreisstraße 8 von Mindelzell kommend an die Einmündung zur Kreisstraße 12 heran. Als sie in nördliche Richtung auf diese einbog, übersah sie hierbei ein in Richtung Balzhausen fahrendes, vorfahrtsberechtigtes Kraftrad, welches mit 2 Personen besetzt war. Der Kradfahrer versuchte offenbar noch durch eine starke Bremsung und ein Ausweichmanöver den Zusammenstoß zu verhindern, prallte jedoch auf Höhe der Fahrertüre bzw. des linken Kotflügels in den Pkw. Sowohl der 48-jährige Fahrer als auch sein 15-jähriger Sozius wurden durch den Aufprall von der Maschine geschleudert und erlitten dabei schwerste Verletzungen. Beide wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des Pkw sowie ihre Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Unfallstelle ist zur Stunde aufgrund der Unfallaufnahme noch vollständig gesperrt. An dem Kraftrad und dem Pkw entstand jeweils Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Bislang liegen keine Hinweise auf eine überhöhte Geschwindigkeit des Kradfahrers vor. Mit vor Ort sind die Feuerwehren von Bayersried, Mindelzell und Balzhausen. (PI Krumbach)

