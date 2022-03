Innenstadt – Heute gegen 12.00 Uhr wurde im Bereich der Haltestelle am Hauptbahnhofvorplatz ein herrenloser Hartschalenkoffer aufgefunden.

Da die Herkunft völlig unklar war und kein Besitzer ersichtlich, wurde der unmittelbare Nahbereich vorsichtshalber abgesperrt. Auch wenn es keinerlei Hinweise gab, konnte ein gefahrenträchtiger Kofferinhalt nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden.



Die Sperrungen wirkten sich auf den Fußgänger- und Straßenverkehr aus, der jeweils umgeleitet wurde. Auch die davon betroffenen Straßenbahnlinien waren beeinträchtigt. Außerdem wurden angrenzende Gebäude teilweise geräumt. Über Lautsprecherdurchsagen wurden Personen in anderen Gebäuden gebeten, sich von den Fenstern fernzuhalten. Der Fernverkehr war weitestgehend nicht betroffen. Reisende konnten die Bahnsteige über einen alternativen Zugang erreichen.



Wie in solchen Fällen üblich, waren auch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vorsorglich am Einsatzort.

Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts waren bereits nach gut einer Stunde am Hauptbahnhof, um den verdächtigen Koffer in Augenschein zu nehmen und hinsichtlich eines möglichen Gefahrenpotentials zu bewerten.



Gegen 14.50 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Der Gegenstand stellte sich als Werkzeugkoffer heraus, von dem keinerlei Gefahr ausging. Ob der Gegenstand vergessen oder entsorgt wurde, ist bislang noch unklar. Die Polizei versucht nun den Verantwortlichen zu ermitteln.