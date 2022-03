KEMPTEN. Betrügern aufgesessen ist eine Frau, die sich mit einer vergleichsweise neuen Masche konfrontiert sah. Sie übermittelte Gutscheincodes an Betrüger.

Der Fall

Die 32-jährige Mittag einen Anruf einer englischsprechenden Frau. Ihr wurde hierbei mitgeteilt, dass ihre Personalien missbraucht wurden und mit ihren Bankdaten Straftaten im Raum Berlin begangen werden. Auf ihren Namen wären zahlreiche Konten eröffnet worden, die heute zur Geldwäsche und zur Abwicklung von Drogengeschäften dienen würden.

Um die Gelder auf dem Konto zu sichern, würde sich direkt EUROPOL bei der Geschädigten melden. Kurze Zeit später rief sodann ein englischsprachiger Mann mit einer ausländischen Telefonnummer an, der sich als Beamter von EUROPOL ausgab. Dieser bestätigte den Sachverhalt und gab an, dass zum Schutz der Identität und zu Sicherung der Gelder schnellstmöglich Geldkarten gekauft werden müssen. Dieser Aufforderung kam die Geschädigte nach und kaufte im hohen vierstelligen Bereich Geldkarten. Die auf den Karten abgedruckten Nummern rubbelte sie frei und teilte diese dem EUROPOL Mitarbeiter mit. Trotz des sehr engen zeitlichen Verzuges konnte die Polizei die Kartenguthaben nicht mehr sichern. Das Geld ist in der Regel in Sekundenschnelle unwiederbringlich verschwunden.

Durch die geschulte und psychologische Gesprächsführung wurde die Geschädigte im erheblichen Maße getäuscht und betrogen.

Die Zahlen

Die Vorgehensweise der Täter ist vergleichsweise neu. Die Masche ist zwar schon länger bekannt, in den letzten Wochen registriert das Polizeipräsidium allerdings eine Vielzahl an Anzeigen mit dem neuen Modus Operandi.

Insgesamt gingen bis einschließlich Februar diesen Jahres zehn Meldungen über vermeintliche Polizisten von EUROPOL oder dem BKA seit alleine im März war es bisher die gleiche Anzahl!

Schaden entstand bislang nur in diesem Fall.

Die Hinweise

Um Sie vor entsprechenden Straftaten zu schützen, rät das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West zu folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

EUROPOL oder das BKA ermitteln nie vor Ort! Bei Ihnen meldet sich immer die lokal zuständige Polizei.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder diese telefonisch bei

Ihnen einfordern.

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern Geld abzuheben und dafür

Geschenkkarten zu kaufen.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen

Verhältnisse.

Geben Sie nie EC-Karten oder Kreditkarten und die dazu gehörenden PIN/

Geheimnummern heraus, oder legen sie diese außer Hause ab.

Legen Sie notfalls auf.

Rufen Sie im Verdachtsfall die Polizei um Hilfe! Wählen Sie dazu die

Notrufnummer 110, nachdem Sie das Gespräch mit den möglichen Betrügern durch

Auflegen beendet haben.

Sprechen Sie mit Vertrauten über verdächtige Anrufe, auch wenn man Ihnen am

Telefon sagt, dass Sie mit niemandem darüber reden sollen.

Seien Sie misstrauisch.

Warnen Sie auch Freunde und Familie über die neue Betrugsmasche.

(KPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).