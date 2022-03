0610 - Felge schlägt Funken

Oettingen – Gestern(24.03.2022) gegen 12:50 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer mit seinem Anhänger die Staatstraße von Oettingen in Richtung Auhausen. Während der Fahrt platzte plötzlich der Reifen des Anhängers und löste sich von der Felge. Die Felge erzeugte dann während der Fahrt Funken, die wiederum das an der Straße angrenzende Gras zum Brennen brachte. Der 82-jährige Fahrer des Gespanns bemerkte das Malheur nicht so fort. Es entstanden gleich zwei Brandflächen in den Längen von ca. fünf Meter und einige Meter entfernt sogar von ca. 20 Meter. Die Feuerwehren Oettingen und Lehmingen rückten mit 20 Einsatzkräften aus und löschten die Brandflächen umgehend. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

0611 – Promilleträchtiger Verkehrsunfall

Bächingen - Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am 24.03.2022 gegen 20:40 Uhr in Bächingen gekommen. Ein 22-Jähriger war dort auf einem Kleinkraftrad in der Sontheimer Straße in Richtung „Neue Gasse“ unterwegs. Er streifte alleinbeteiligt einen geparkten Nissan und stürzte auf die Fahrbahn. Der Kradfahrer zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren. Weil bei ihm ein Alkoholtest einen Wert von zwei Promille ergeben hatte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Außerdem wurde sein Kleinkraftrad beschlagnahmt, da sich Verdachtsmomente auf bauliche Veränderungen ergeben hatten, die der Eintragungspflicht in den Fahrzeugpapieren unterliegen. Der Gesamtschaden an den Unfallfahrzeugen beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

0612 - Kradfahrer vs. Reh

Zusmarshausen - Am Donnerstag, 24.03.2022 um 19.20 Uhr, fuhr ein 56-jähriger Kradfahrer auf der Kreisstraße A 4 von Gabelbachergreut in Richtung Gabelbach. Hierbei erfasste er ein querendes Reh, das ihm seitlich gegen seine Maschine sprang. Durch ein ausgleichendes Lenkmanöver konnte er ein Sturzgeschehen vermeiden, verletzte sich dabei aber leicht am Bein. Das Reh hingegen verendete an der Unfallstelle. Am Motorrad (Honda) entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.