430. Veranstaltung „Wir tun was – für Demokratie und Menschlichkeit“ im Polizeipräsidium München

Rassismus und Antisemitismus greifen in unseren Gesellschaften in erschreckendem Maße um sich. Menschen werden buchstäblich zur Zielscheibe von Hass, Diskriminierung und Übergriffen. Münchens Polizeivizepräsident Michael Dibowski erklärte: „Hass und Hetze sowie gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder Rassismus vergiften die gesellschaftliche Kommunikation, vor allem auf digitalen Plattformen, und können zu einer erheblichen Belastung oder sogar zu einer ganz konkreten Bedrohung für die Betroffenen werden.“

In einem gesellschaftlichen Diskurs sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, sich klar gegen Rassismus und Antisemitismus zu positionieren. Der Polizeivizepräsident betonte: „Es ist unsere gesamtgesellschaftliche Verantwortung, sich aktiv für die Menschenrechte einzusetzen, um menschenfeindlichem Hass zu begegnen und bestehende Vorurteile abzubauen.“ Die konsequente Strafverfolgung der Münchner Polizei kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten und betroffene Menschen gegen Anfeindungen schützen sowie bei Verletzungen helfen.

In ganz Europa finden seit vergangenem Montag (14.03.2022) Veranstaltungen der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ statt. Gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern (Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus, Generalstaatsanwaltschaft München, Bundespolizeiinspektion München, Bund Deutscher Kriminalbeamter Bayern, Deutsche Polizeigewerkschaft, Gewerkschaft der Polizei, Münchner Blaulicht, Münchner Sicherheitsforum, BrückenBauen gUG, Bellevue di Monaco eG, YouthBridge München (Europäische Janusz Korczak Akademie e.V.) und Madhouse gGmbH) beteiligt sich die Münchner Polizei dazu mit der Veranstaltung „Wir tun was - für Demokratie und Menschlichkeit“ an dem diesjährigen Programm der Landeshauptstadt München.

„Wir wollen zeigen, dass gegen Rassismus zu sein allein nicht ausreicht. Es geht auch um Haltung und Zivilcourage. Denn klar ist, will man Hass und Rassismus wirksam bzw. nachhaltig begegnen, muss man hinsehen, zuhören und sich wahrnehmbar dagegen positionieren“, forderte Dibowski. Seit den frühen Vormittagsstunden wird im Polizeipräsidium München (Veranstaltungsfläche vor dem Haupteingang) dazu ein umfangreiches Rahmenprogramm mit themenbezogenen Vorträgen sowie Selbstsicherheits- und interaktiven Zivilcouragekursen in einem originalen Linienbus angeboten. Darüber hinaus finden mehrere Vorführungen und Diskussionen zum Thema Inklusion bzw. Hasskriminalität sowie begleitete Rundgänge durch das Polizeigebäude statt. Unter dem Motto „Sport verbindet“ zeigen Geflüchtete zusammen mit Polizeibeamten, welche Möglichkeiten Sport für eine offene und vielfältige Gesellschaft bietet.

431. Jugendstrafe; Verurteilung nach zurückliegendem Körperverletzungsdelikt – Moosach

-siehe Medieninformation vom 14.02.2021, Nr. 207

Wie bereits berichtet, wurde am Samstag, 13.02.2021, gegen 18:30 Uhr, eine damals 14-jährige Schülerin aus München von einer Gruppe gleichaltriger Mädchen am U-Bahnhof Moosach körperlich angegriffen und erheblich verletzt.

Die Beweisaufnahme des Amtsgerichts München ergab, dass die 7-köpfige Gruppe (alle mit Wohnsitz in München) gemeinschaftlich auf ihr Opfer einschlug. Als Rädelsführerin agierte eine heute 16-jährige Haupttäterin, die mit einem Messer mehrere Male gezielt in den Oberschenkel und die Hand der Schülerin stach.

Die Schülerin erlitt erhebliche Schnittverletzungen, die in einem Münchener Krankenhaus stationär behandelt wurden.

Die Haupttäterin konnte noch im Bereich des Tatorts festgenommen werden. Die anderen Beteiligten, fünf heute 16-Jährige und eine 15-Jährige, wurden durch Vernehmungen von Zeugen und im Rahmen der Sofortfahndung identifiziert.

Das Messer wurde im Gleisbereich des U-Bahnhofes aufgefunden und als Tatmittel sichergestellt.

Im Februar 2022 erging gegen die aus der Untersuchungshaft vorgeführte Haupttäterin das Urteil einer Jugendstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zwei weitere jugendliche Mittäterinnen wurden in gleicher Sache zu einer Jugendstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten auf Bewährung, bzw. Freizeitarrest verurteilt.

432. Einbruch in ein Geschäft – Obergiesing

Zwischen Freitag, 25.02.2022, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 24.03.2022, 09:00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter über den Hintereingang in ein Geschäft der Schwanseestraße.

Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und alkoholische Getränke (zusammen im Wert von mehreren tausend Euro). Die Täter entfernten sich nach der Tat unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Bahnhofs Giesing/Schwanseestraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

433. Körperverletzungsdelikt – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 24.03.2022, gegen 18:30 Uhr, meldeten dem Polizeinotruf mehrere Zeugen eine tätliche Auseinandersetzung an einer Tramhaltestelle in der Dachauer Straße.

Zwei männliche Personen schlugen und traten auf einen bereits am Boden liegenden Mann ein. Vor Ort konnte von der Polizei der Verletzte angetroffen werden. Beide Täter waren zunächst flüchtig. Einer von ihnen kehrte jedoch kurze Zeit später zum Tatort zurück, konnte erkannt und festgenommen werden. Der zweite Täter blieb flüchtig.

Das Opfer, ein 33-jähriger Rumäne mit Wohnsitz im Landkreis München wurde mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der festgenommene Tatverdächtige, ein 42-jähriger Rumäne ohne festen Wohnsitz in Deutschland, war stark alkoholisiert und wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wurde wegen einer gefährlichen Körperverletzung angezeigt.

Der Mann wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der flüchtige Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 165 cm, südeuropäischer Typ, keine Brille, keine erkennbaren Tätowierungen; bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Trambahnhaltestellte in der Dachauer Straße/Elisenstraße/Hauptbahnhof Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

434. Brand in einem Treppenhaus – Neuhausen

Am Donnerstag, 24.03.2022, gegen 23:30 Uhr, bemerkten mehrere Anwohner im Treppenhaus eines Wohnanwesens in der Linprunstraße eine Rauchentwicklung und verständigten den Notruf.

Die alarmierte Münchner Feuerwehr konnte den Brand im Treppenhaus löschen. Danach konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Durch die starke Rauchentwicklung im Treppenhaus entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zwei Personen wurden mit einer leichten Rauchgasvergiftung vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt und zur ambulanten Behandlung anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Am Brandort selber konnten keinerlei Hinweise auf die Brandursache gefunden werden.

Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Linprunstraße/Sandstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

435. Verdächtige Wahrnehmung – Großhadern

Am Donnerstag, 24.03.2022, gegen 23:15 Uhr, beobachtete ein Fahrgast in der U-Bahnlinie U 6 in Richtung Klinikum Großhadern an der Haltestelle Großhadern, wie ein Mann aus seiner mitgeführten Tasche eine Machete holte.

Der Zeuge verständigte den U-Bahnfahrer und informierte ihn über seine Beobachtungen. Über die MVG-Leitstelle wurde die Polizei informiert. Sofort wurden über 10 Streifen zur Haltestelle geschickt. Die Beamten konnten den Mann noch in der U-Bahn, die am Bahnhof angehalten wurde, sitzend antreffen. Der 61-jährige Ungar wurde zu Boden dirigiert und gefesselt. Dabei hatten die Beamten auch die Dienstwaffe gezogen. Die Machete wurde beschlagnahmt. Der 61-Jährige war merklich alkoholisiert und wurde zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle der Polizeiinspektion 41 (Laim) gebracht.

Zur Ausnüchterung wurde er über Nacht in Schutzgewahrsam genommen. Am heutigen Morgen wurde er wieder entlassen.

Gegen den Mann mit ungeklärtem Wohnsitz wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige nach dem Waffengesetz erstattet.

Die abschließenden Ermittlungen hat das Kommissariat 26 übernommen.

436. Polizeieinsatz nach Körperverletzungsdelikt; mit Abgabe von Warnschüssen – Taufkirchen

Am Donnerstag, 24.03.2022, fiel gegen 16:15 Uhr, einer Polizeistreife bei Taufkirchen ein Opel Pkw durch eine auffällige Fahrweise auf. Noch bevor das Fahrzeug angehalten werden konnte, blieb der Fahrer am Seitenstreifen stehen und stieg aus.

Im selben Moment verließen die beiden Mitfahrer den Pkw und schlugen unvermittelt mit Fäusten auf ihn ein. Die Einsatzkräfte erkannten, dass einer der schlagenden Männer mit einer Pistole bewaffnet war. Trotz Aufforderung der Beamten legte er diese nicht ab. Erst als Warnschüsse in die Luft abgegeben wurden, warf der Mann die Waffe weg. Dazu musste auch der Schlagstock eingesetzt werden und es wurde auch die Unterstützung einer zweiten Streife benötigt, um die beiden Mitfahrer (40 und 15 Jahre alt, beide afghanische Staatsbürger mit Wohnsitzen in München) festnehmen zu können.

Dem 22-jährigen Fahrer (ein afghanischer Staatsbürger mit Wohnsitz im Landkreis München) wurde bei den Taten der Mitfahrer ein Teil des Ohres abgeschnitten. Er wurde in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht.

Beide Tatverdächtige wurden der Haftanstalt überstellt und werden im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen beide wird wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Im Rahmen der noch vor Ort durchgeführten Spurensicherung wurden eine Schreckschusspistole und ein Taschenmesser sichergestellt. Eine waffenrechtliche Erlaubnis für diese Schreckschusswaffe konnte der Tatverdächtige vorweisen.

Die eingesetzten Beamten erlitten bei dem Vorfall leichte Verletzungen, waren aber weiterhin dienstfähig. Die Klärung der Motivlage ist auch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kommissariat 26 hat zu den Hintergründen der Tat die weiteren Ermittlungen übernommen.

437. Pkw-Fahrer fährt in Gegenverkehr; verursacht Auffahrunfall und flüchtet; eine Person verletzt – Untersendling

Am Donnerstag, 24.03.2022, gegen 08:00 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus München die Radlkoferstraße mit einem BMW Pkw stadteinwärts.

Auf Höhe der Hausnummer 15 musste er aufgrund eines ihm entgegenkommenden Pkws abrupt abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. An dieser Stelle ist das Überholen verboten.

Nach ersten Ermittlungen setzte sich der bislang unbekannte Pkw-Fahrer über dieses Verbot hinweg.

Eine unmittelbar hinter dem 52-Jährigen fahrende 50-jährige Elektrorollerfahrerin aus München konnte nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr mit dem Fahrzeug gegen den nun stehenden Pkw auf. Sie kam zum Sturz und verletzte sich hierbei.

Sie musste im Anschluss mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Fahrzeug des 52-Jährigen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der nach ersten Ermittlungen für den Verkehrsunfall ursächliche Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne anzuhalten und seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Während der Unfallaufnahme musste die Radlkoferstraße teilweise gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. zu einem weißen Pkw machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

438. Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person schwer verletzt – Denning

Am Donnerstag, 24.03.2022, gegen 09:10 Uhr, befuhr eine 47-jährige Münchnerin mit einem Audi Pkw die Denninger Straße stadtauswärts.

An der Kreuzung Weltenburger Straße wollte die 47-jährige Münchnerin nach den ersten Ermittlungen nach rechts abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 55-jähriger Münchner mit einem Fahrrad den Gehweg entlang der Denninger Straße stadteinwärts.

Als der Fahrradfahrer vom Gehweg auf die andere Gehwegseite wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen der abbiegenden Pkw-Fahrerin und dem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer kam im Anschluss zu Sturz und fiel zu Boden. Er verletzte sich durch den Sturz schwer und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand ein leichter Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

439. Linienbus muss stark abbremsen; ein Fahrgast verletzt – Laim

Am Donnerstag, 24.03.2022, gegen 12:30 Uhr, befuhr der Linienbus der Linie 62 die Elsenheimerstraße stadtauswärts.

Kurze Zeit nach der Anfahrt von der Haltestelle Lautensackstraße musste der Linienbus wegen eines anderen Pkw-Fahrers, der vor dem Bus den Fahrstreifen querte um dann nach rechts in die Einmündung Lautensackstraße abzubiegen, stark abbremsen. Eine über 85-jährige Rentnerin aus München kam aufgrund der Gefahrenbremsung des 44-jährigen Busfahrers aus München innerhalb des Linienbusses zum Sturz und verletzte sich dadurch schwer.

Sie musste im Anschluss mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der nach ersten Ermittlungen unfallursächliche Pkw-Fahrer, der nach rechts in die Lautensackstraße abbiegen wollte, entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, bzw. zu dem Pkw Daimler Vito, machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

440. Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorroller; eine Person tödlich verletzt – Obersendling

Am Donnerstag, 24.03.2022, gegen 14:50 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Rentner aus München mit einem Vespa Motorroller die Wolfratshauser Straße stadtauswärts.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 26-Jähriger aus München mit einem Audi Pkw die Saargemünder Straße stadteinwärts.

An der Kreuzung Wolfratshauser Straße/Saargemünder Straße wollte der Pkw-Fahrer nach den ersten Ermittlungen nach links auf die Wolfratshauser Straße einfahren. Der 70-Jährige bremste stark ab und stürzte. Danach kollidierte er mit dem Audi Pkw. Dabei verletzte er sich schwerer.

Der 70-Jährige wurde vor Ort sofort erstmedizinisch versorgt und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte reanimiert. Er verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Das Leichtkraftrad des 70-Jährigen wurde stark beschädigt.

Während der Unfallaufnahme musste die Wolfratshauser Straße für ca. drei Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.