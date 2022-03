SÜDLICHES OBERBAYERN. Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit waren im vergangenen Jahr 2021 für nahezu ein Viertel der Verkehrsunfalltoten im südlichen Oberbayern ursächlich. Aus diesem Grund beteiligte sich das Polizeipräsidium Oberbayern Süd auch 2022 wieder am 24-Stunden-Blitzmarathon, der von Donnerstagmorgen, 24. März 2022, bis Freitagmorgen, 25. März 2022, stattfand. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd wurden in diesem Zeitraum an 137 Messstellen knapp 19.000 Fahrzeuge kontrolliert, 586 Geschwindigkeitsüberschreitungen mussten dabei geahndet werden.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd wurden während des 24-Stunden-Blitzmarathons 18.947 Fahrzeuge gemessen. 586 Verkehrsteilnehmer mussten wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an 137 verschiedenen Messstellen beanstandet werden. Zusätzlich wurden noch 127 weitere Verstöße festgestellt, die ebenfalls geahndet wurden.

Ein drastischer Verstoß in Sachen Geschwindigkeit wurde am gestrigen Abend auf der Autobahn A995 auf Höhe der Anschlussstelle Unterhaching gemessen. Im besagten Streckenabschnitt ist die Autobahn ab 22.00 Uhr zum Schutz der Anwohner vor Lärm in der Nachtzeit auf eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h beschränkt. Anstatt der erlaubten 80 km/h blitzte es bei sage und schreibe 190 km/h. Den „Tagesschnellsten“ erwartet nun eine Geldbuße in Höhe von 1.400 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg und ein Fahrverbot von drei Monaten.

Insbesondere bei den tödlichen Unfällen spielte überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit auch im vergangenen Jahr 2021 im südlichen Oberbayern die größte Rolle. 18 Menschen, und damit nahezu ein Viertel der Verkehrstoten, verloren im Straßenverkehr ihr Leben, weil zu schnell gefahren wurde. Raser waren zudem für 1.344 zum Teil schwerverletzte Verkehrsteilnehmer verantwortlich.