ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. In Zusammenhang mit der Serie von Fahrzeugteilediebstählen, die sich in der Nacht zum Mittwoch ereignet hat, ist der Polizei nun ein weiterer Fall bekannt geworden. Nach wie vor hofft die Kriminalpolizei Aschaffenburg im Rahmen ihrer Ermittlungen auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.



Wie bereits berichtet, hatten sich Unbekannte von Dienstag auf Mittwoch an mehreren Pkw des Herstellers BMW zu schaffen gemacht. Die Täter waren auf Fahrzeugteile wie Lenkräder oder Radio- und Navigationseinheiten aus. Einige Fahrzeuge wurden aufgebrochen, andere offenbar unter Ausnutzung der Keyless-Schließsysteme geöffnet. Bei der letztgenannten Vorgehensweise nutzen die Täter entsprechende Technik, um die Signale der Fahrzeugschlüssel an der Haustür abzufangen und zum Öffnen an den Standort des Fahrzeugs weiterzuleiten.



Die Fälle, die bereits berichtet wurden, hatten sich im Birnbaumweg, in der Wilhelm-Leuschner-Straße, in der Kardinal-Galen-Straße und in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ereignet. Darüber hinaus ist der Kriminalpolizei Aschaffenburg nun ein fünfter Fall bekannt geworden, der ebenfalls der Serie zuzuordnen ist. Es handelt sich um einen BMW, der in der Georg-Dewald-Straße geparkt war. Die Täter hatten die Fahrertüre gewaltsam geöffnet, um in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen und die Radio- und Navigationseinheit im Wert von rund 3.000 Euro zu entwenden. Es ist naheliegend, dass sich auch diese Tat im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch ereignet hatte.



Der Gesamtbeuteschaden aus der Diebstahlserie wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Die verursachten Sachschäden dürften sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf einige tausend Euro belaufen.



Wer möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit der Diebstahlserie in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.