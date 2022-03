NIEDERBAYERN. Heute Morgen endete um 06:00 Uhr der neunte 24-Stunden-Blitzmarathon. Die Polizei Niederbayern stellte trotz Vorankündigung einige Verkehrsteilnehmer fest, die zu schnell unterwegs waren.

Die Polizei Niederbayern startete am 24.03.2022 pünktlich um 06:00 Uhr mit dem 24-Stunden-Blitzmarathon und führte niederbayernweit Geschwindigkeitsüberwachungen durch. Die Kontrollen und Messstellen wurden bereits im Vorhinein angekündigt.

Nach Auswertung der Messergebnisse bleibt festzustellen, dass einige Verkehrsteilnehmer deutlich zu schnell unterwegs waren. Anzumerken ist aber, dass sich der überwiegende Anteil der Fahrzeugführer an die Vorgaben im Straßenverkehr und vor allem auch an die zulässige Höchstgeschwindigkeit hält. „Der Polizei in Niederbayern war vor allem wichtig, dass jeder Verkehrsteilnehmer daran erinnert wird, dass er eine Verantwortung im Straßenverkehr hat und durch zu schnelles Fahren erhebliche Gefahren für sich selbst und auch andere entstehen können“ fasst ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern die Ziele des 24-Stunden-Blitzmarathons zusammen.

Angesichts der Tatsache, dass überhöhte Geschwindigkeit die Hauptunfallursache für schwere und tödliche Verkehrsunfälle ist, hofft die niederbayerische Polizei, „dass sich die Fahrzeugführer nicht nur gestern mit dem Thema überhöhte Geschwindigkeit auseinandergesetzt haben, sondern die Thematik auch nachhaltig im Gedächtnis bleibt.“ Die Polizei in Niederbayern wird auch in Zukunft verstärkt die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeiten kontrollieren.

Zahlen in Niederbayern

Die niederbayerische Polizei war am Donnerstag und Freitag mit zahlreichen Kräften im Einsatz und führte an den vorangekündigten Messstellen Messungen und Verkehrskontrollen durch. Neben den bekannten Blitzern und Lasermessgeräten kam auch der Enforcement Trailer, ein bewegliches Gerät in Form eines Anhängers, zum Einsatz.

Es wurden durch die stationären Geräte rund 13.500 Fahrzeuge gemessen, wobei 268 Fahrzeugführer zu schnell waren. Mit den Lasergeräten beanstandeten die Polizeibeamten 172 Fahrzeugführer. Insgesamt stellte die Polizei in Niederbayern somit 440 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest.

Ein nicht unerhebliches Bußgeld wird die Geschwindigkeitsüberschreitung eines Mannes im Bereich Regen nach sich ziehen.

Der Fahrer eines Kleintransporters wurde am gestrigen Vormittag auf der B85 mit einer Geschwindigkeit von 110 km/h gemessen. Erlaubt sind in diesem Bereich, der sich außerorts befindet, 70 km/h. Auf den Fahrer kommt nun ein Bußgeldverfahren zu. Ihm droht ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro sowie ein Punkt.

Die Polizei Niederbayern ahndete im Verlauf der Aktion aber nicht nur Geschwindigkeitsüberschreitungen, sondern überprüfte auch das Verhalten der Verkehrsteilnehmer in Bezug auf die Verkehrssicherheit. Die Polizeibeamten stellten dabei unter anderem Verkehrsteilnehmer fest, die ohne den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt unterwegs waren. Auch hinsichtlich der Insassensicherung gibt es einen klaren Hinweis des Pressesprechers: „Im Jahr 2021 waren in Niederbayern sieben tödlich verünglückte Personen nicht angegurtet. Der Sicherheitsgurt ist nach wie vor eine elementar wichtige Einrichtung im Auto und schützt die Insassen effektiv vor schweren und tödlichen Verletzungen.“

