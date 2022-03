ZIRNDORF. (396) Gestern Nachmittag (24.03.2022) brachen Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus in Cadolzburg ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der oder die unbekannter Einbrecher hatten in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 21:30 Uhr ein Fenster auf der Rückseite des Hauses „Am Schönblick“ aufgehebelt und waren so in die Innenräume eingedrungen. Dort durchsuchten sie alle Zimmer und durchwühlten Schränke und Schubläden. Mit erbeuteten Uhren im Wert von mehreren hundert Euro flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Die Fürther Kripo bittet deshalb eventuelle Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

